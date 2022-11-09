Угроза повторного вторжения с Беларуси: почему она нарастает – может ли вспыхнуть протест внутри страны

В Республику Беларусь (РБ) продолжают прибывать военные эшелоны из РФ, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн. Какова вероятность повторного нападения со стороны РБ на Украину? Может ли Беларусь вспыхнуть изнутри? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Белорусские и российские военные. Фото: из открытых источников

Угрозой является и наращивание мощи воздушной группировки на белорусской территории

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский считает, что вероятность нападения на Украину со стороны Беларуси велика. И она постоянно возрастает.

"Россияне с мая сосредотачивают там дополнительные силы и средства. Динамика для нас – угрожающая. РФ не прекращает подготовку для возможного проведения агрессии со стороны РБ. Но это не значит, – уточняет эксперт, – что произойдет полномасштабное супервторжение. Это могут быть удары специальными группировками, заточенными на провокативные, демонстрационные действия".

Угрозой, по словам полковника, является и наращивание мощи воздушной группировки на белорусской территории. Это дает агрессору возможность для нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины.

"Тревожит в этом ракурсе вероятная закупка россиянами иранских ракет. Есть вероятность того, что их разместят, в том числе, на территории Беларуси. Что повышает угрозу нанесения ударов с белорусской территории, – поясняет Сергей Грабский. – В свою очередь, Украина может нанести превентивный удар. И, вероятно, нанесет, если риски станут слишком велики".

Эксперт категорически отрицает вероятность того, что Беларусь может вспыхнуть протестами изнутри, в том числе из-за войны против Украины.

"Там нет для этого ни сил, ни мотивации. Это наглядно продемонстрировали протесты 2020 года после сфальсифицированных Лукашенко результатов выборов, – аргументирует Сергей Грабский. – Тогда белорусы оказались неспособны на организованный и результативный протест ради демократического будущего своей страны. А за Украину они точно не будут выходить на улицу".

Протест в Беларуси, если и возможен, то точно не в Минске

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник предполагает, что белорусские войска станут частью сухопутной операции против Украины уже в конце ноября – начале декабря.

"Считаю, что Украина к этому готовится. Ведь мы прекрасно понимаем, что Лукашенко уже не является руководителем белорусских силовых структур. Все они сейчас под контролем ФСБ РФ, – поясняет эксперт. – А военные РБ находятся в информационном поле российской пропаганды, к тому же который месяц проходят слаживание с военными РФ. Так что вероятность сухопутной операции против Украины со стороны Беларуси (совместными белорусско-российскими силами) – около 95%".

Беларусь не может вспыхнуть изнутри, уверен Николай Мельник.

"Во-первых, потому что там зацементирован тиранический режим Лукашенко. Во-вторых, потому что протестными движениями руководит из-за рубежа Тихановская. С моей точки зрения, она уничтожает сам протест в Беларуси, постоянно акцентируя на необходимости не радикализировать ситуацию. Подобный пацифизм, призывы не устраивать Майданы в Минске – это точно не свержении Лукашенко. При таких условиях протест если и возможен, то точно не в Минске, – считает эксперт. – Он может быть очаговым, в том или ином городе, при условии получения поддержки от наших сил спецопераций".

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