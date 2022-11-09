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Не только Иран и КНДР: в разведке назвали все страны, которые помогают РФ в войне

Россия без помощи других государств не может использовать высокоточное оружие в войне против Украины

сегодня, 13:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Иран, Китай, Северная Корея, Казахстан и Узбекистан активно помогают России во войне против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью La Repubblica заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Не только Иран и КНДР: в разведке назвали все страны, которые помогают РФ в войне

Вадим Скибицкий. Фото: из открытых источников

"РФ обращалась к Китаю и Северной Корее, возможно, к Кыргызстану, за поставками оружия, в частности пуль для РСЗО — "Смерч" и "Ураган". Страны, такие как Казахстан и Узбекистан, помогают России обходить санкции, продавая им американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет" — заявил Скиицкий.

По его словам, у России нет суперсовременного оружия, которое она демонстрирует на военных парадах, это просто инсценировка. Реальность такова, что россияне в одиночку не способны сами производить высокотехнологичное оружие, поэтому у них другого выхода нет, кроме, как обращаться к другим странам.

Читайте также на портале "Комментарии" — США поддерживают позицию Зеленского, что переговоры с РФ будут возможны, когда она выведет свои войска из Украины. Об этом заявила посетившая Киев постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, акцентировав, что любые переговоры должны проходить с участием Украины, и сами украинцы должны решить, когда будут к ним готовы. Переговорный кейс обсуждается в последнее время всё чаще. О чём это говорит? Каковы перспективы переговоров между Киевом и Москвой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало - Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ после подталкиваний США.



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