Не только Иран и КНДР: в разведке назвали все страны, которые помогают РФ в войне

Иран, Китай, Северная Корея, Казахстан и Узбекистан активно помогают России во войне против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью La Repubblica заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Вадим Скибицкий. Фото: из открытых источников

"РФ обращалась к Китаю и Северной Корее, возможно, к Кыргызстану, за поставками оружия, в частности пуль для РСЗО — "Смерч" и "Ураган". Страны, такие как Казахстан и Узбекистан, помогают России обходить санкции, продавая им американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет" — заявил Скиицкий.

По его словам, у России нет суперсовременного оружия, которое она демонстрирует на военных парадах, это просто инсценировка. Реальность такова, что россияне в одиночку не способны сами производить высокотехнологичное оружие, поэтому у них другого выхода нет, кроме, как обращаться к другим странам.

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