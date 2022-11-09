Перспективы переговоров между Киевом и Москвой: о чем говорят недавние заявления США и РФ



















США поддерживают позицию Зеленского, что переговоры с РФ будут возможны, когда она выведет свои войска из Украины. Об этом заявила посетившая Киев постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, акцентировав, что любые переговоры должны проходить с участием Украины, и сами украинцы должны решить, когда будут к ним готовы. Переговорный кейс обсуждается в последнее время всё чаще. О чём это говорит? Каковы перспективы переговоров между Киевом и Москвой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Последние заявления официальных лиц стран Запада и сообщения в прессе говорят, что инициатива переговорного трека перешла к государствам западной коалиции

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассуждает так:

"Может показаться, что принципиальность и категоричность президента Зеленского стала определенной проблемой для США и ЕС, сузив пространство для маневра западных держав в случае быстроменяющейся ситуации в системе международных отношений. Но президент Украины не мог поступить иначе – с оглядкой на необходимость твердой и убедительной реакции на эскалационные действия Путина в конце сентября (псевдореферендумы и фейковый аннексии – прим. ред.). Заявлять о дальнейших переговорах после российского террора в Киевской области или после прямого воровства территорий в сентябре – унизительная слабость, которую украинцы не простят и не позволят. Таким образом, установка Зеленского была предопределена электоральными и политическими факторами, но тем самым мы фактически передали пас нашим союзникам".

Тема переговоров, поясняет эксперт, уже не могла исходить от украинской стороны. Следовательно, инициатива уязвимого репутационно для украинской власти переговорного трека теперь становилась ответственностью Вашингтона и Брюсселя.

"Задачей же Украины становилось максимальное удержание проукраинской позиции лиц, принимающих на Западе решение, – подчеркивает Олег Постернак. – На данный момент эта задача успешно решается, о чем свидетельствует позиция Салливана, советника президента США (сперва деоккупация, затем переговоры), французского президента Макрона (говорить с РФ придется, но когда и как решит Киев), немецкого канцлера Шольца (во время визита в Китай он заявил, что Россия должна уйти из Украины, а использование ядерного оружия будет "красной линией")".

Всё это время, продолжает эксперт, украинская дипломатия успешно противостояла мощной информационной войне, ведущейся со стороны РФ за общественное мнение граждан западных стран и позиции правящих и оппозиционных элит. Страна-агрессор упорно прощупывает лакомые для Запада темы достижения мира на условиях потери Украиной территории, представляя это как болезненный, но будто бы объективный компромисс. Аккуратно подчеркивалось, что Украина не способна победить ядерную Россию, напоминает Олег Постернак.

"Поэтому, – поясняет он, – последние заявления официальных лиц стран Запада и сообщения в прессе говорят, что инициатива переговорного трека перешла к государствам западной коалиции, но присутствует полная его синхронизация с позицией Украины. Тема установления справедливого мира сама по себе важна с морально-политической точки зрения. Она должна продемонстрировать гражданам своих стран установку правящих элит на намерение реально достичь мира, снизив тяжелые последствия войны в энергетической, продовольственной и миграционной сфере, пугающие население Запада. Всякая демонстрация готовности мирно и справедливо, но рано или поздно все-таки закончить войну, является желаемым и приемлемым козырем, разрушающим игру Путина, направленную на то, чтобы показать Запад и Украину хищническими и неадекватными".

С этим, по мнению Олега Постернака, связан и визит Салливана в Киев, и последние заявления Зеленского, где он очертил 5 ключевых условий для переговоров (деоккупация Украины, Устав ООН, репарации, наказание военных преступников и гарантии безопасности).

"Тут важен тот факт, что Зеленский фактически смягчил фон и самим фактом выдвижения РФ условий косвенно намекает на все-таки теоретическую возможность переговоров. Условия полностью соответствуют национальным интересам Украины, хоть в нашем гражданском обществе по-разному могут смотреть на перспективы переговоров. Но в реальности пока это вряд ли возможно, – считает эксперт. – Иначе бы к саммиту G20, который пройдет через неделю, был бы задан иной фон, возможно, шел бы поиск формата мирного урегулирования. Этого сейчас нет".

Запад в лице США дает четкий сигнал Москве – никаких переговоров об Украине без участия Украины

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко считает, что нашим западным партнерам понятно – России нужны переговоры, чтобы оправиться от поражений в Украине, провести перегруппировку войск и доукомлектование воинских частей, а потом возобновить военные действия.

"Тем не менее, в мире существует много стран, особенно среди государств Азии и Африки, которые недостаточно четко осознают коварство российских планов, – отмечает эксперт. – Россия в последнее время очень часто вспоминает слово "переговоры", оно раздается в разном контексте. Соответственно, у политиков и общественности в других странах возникает вопрос – если Россия стремится к переговорам, а Украина – нет, то кто виноват в продолжении войны, которая негативно влияет на все сферы мировой экономики?".

Артем Филипенко уверен, что со стороны Украины нужны немалые усилия для разъяснения своей позиции, ключевая основа которой — выведение российских войск с временно оккупированных территорий.

"Кроме того, российская пропаганда пытается представить всё так, будто РФ воюет не с Украиной, а с коллективным Западом. Цель Москвы и Путина не изменилась – они хотят новой "Ялты" (речь о Ялтинской (Крымской) конференция лидеров трех стран антигитлеровской коалиции 4-11 февраля 1945 года, посвященной установлению послевоенного мирового порядка и разделу сфер влияния – прим. ред.), где крупнейшие геополитические игроки (к которым себя относит себя и Россия) будут делить мир на сферы влияния. Запад в лице США дает четкий сигнал Москве – никаких переговоров об Украине без участия Украины, – подчеркивает эксперт. – А Украина свои требования недавно озвучила. Поэтому, если Россия будет готова их принять и осуществить первый шаг – освободить временно оккупированную украинскую территорию, то это может быть воспринято как "жест доброй воли" и желание вести переговоры. Без этого условия переговоры с Россией могут быть лишь коротким перерывом перед новой волной боевых действий".

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