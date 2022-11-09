СМИ: Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ после подталкиваний США

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Кравцев Сергей
Подталкивания Белого дома привели к смягчению позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией не могут начаться, пока ее возглавляет Владимир Путин. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщило издание "Politico", со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Издание обращает внимание на то, что в понедельник глава украинского государства в своем заявлении о возможности переговоров с Россией уже не был так радикален в высказывании, что о переговорах не может быть и речи, пока президентом России есть Владимир Путин.
В то же время Владимир Зеленский вспомнил о восстановлении территориальной целостности Украины, наказании за военные преступления и репарации.
По словам одного из источников, позиция официального Киева могла измениться после нескольких дней переговоров между Украиной и США, в частности после личного визита в столицу Украины советника по нацбезопасности Байдена Джейка Салливана. При этом на Киев никто не давил и не ставил условие о том, что нужно обязательно возобновлять переговоры, но намеки на снижении публично риторики о невозможности переговоров при Путине, все же были.
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