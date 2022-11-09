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СМИ: Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ после подталкиваний США

Смягчение позиции Украины могло произойти после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном

сегодня, 10:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Подталкивания Белого дома привели к смягчению позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией не могут начаться, пока ее возглавляет Владимир Путин. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщило издание "Politico", со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

СМИ: Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ после подталкиваний США

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Издание обращает внимание на то, что в понедельник глава украинского государства в своем заявлении о возможности переговоров с Россией уже не был так радикален в высказывании, что о переговорах не может быть и речи, пока президентом России есть Владимир Путин. 

В то же время Владимир Зеленский вспомнил о восстановлении территориальной целостности Украины, наказании за военные преступления и репарации.

По словам одного из источников, позиция официального Киева могла измениться после нескольких дней переговоров между Украиной и США, в частности после личного визита в столицу Украины советника по нацбезопасности Байдена Джейка Салливана. При этом на Киев никто не давил и не ставил условие о том, что нужно обязательно возобновлять переговоры, но намеки на снижении публично риторики о невозможности переговоров при Путине, все же были.

"Это не означает, что им (Ред. – Украине и России) нужно сесть за стол переговоров сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия. Но они должны показать готовность решить конфликт, потому что никто не хочет, чтобы этот конфликт закончился, больше, чем Украина", — отметил чиновник на условиях анонимности.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России готовы к переговорам с Украиной без предварительных условий.




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