В Генштабе озвучили план действий в случае повторного наступления РФ из Беларуси

Россия продолжает накапливать живую силу и технику на территории Беларуси, что увеличивает угрозу повторного вторжения российских войск с территории Беларуси. ВСУ знают о планах врага. Поэтому в случае малейшей провокации со стороны Беларуси украинская армия ответит массированным огнем на поражение. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба в Facebook.

Вторжение со стороны Беларуси. Фото: из открытых источников

"Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг надумает повторить наступление с территории республики Беларусь", – говорится в сообщении Генштаба.

Украинские военные подчеркивают, огневое поражение врага начнется, как только хотя бы один российский или белорусский солдат пересечет государственную границу.

"Каждая дорога и тропинка, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными", – отмечает Генштаб ВСУ.

При этом в украинской армии уверяют, что для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов. Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных сил и Ракетных войск, и артиллерии. У врага нет никакого шанса достичь поставленной цели.

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