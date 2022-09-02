В Донецке прогремел взрыв: в одном из районов валит черный дым

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 2 сентября, прогремел мощный взрыв. Местные жители заметили черный дым в одном из районов города. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрыв в Донецке. Фото: Getty Images

Местные жители делятся информацией в соцсети, рассказывая, что взрыв прогремел в Калининском районе в восточной части Донецка. В оккупированном городе, вероятно, вспыхнул пожар, поскольку жители заметили дым.

Отметим, последний раз о громких взрывах в Донецке сообщалось 23 августа. Тогда сами пропагандисты сообщили о "прилете" в центре Донецке, где удар был нанесен по штабу главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который затем записал видео о том, что он не пострадал и с ним все впорядке. Как оказалось, данный инцидент был инсценировкой российские спецслужб.

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