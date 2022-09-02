Путин испугался "антироссийского анклава" в Украине: как понять новое заявление диктатора

Во время открытого урока "Разговор о важном" в четверг, 1 сентября, в Калининграде российский диктатор Владимир Путин придумал новую причину войны в Украине. Теперь это не только якобы защита жителей Донбасса, но – ликвидация "антироссийского анклава", который якобы создается в Украине. О чем говорит данное заявление? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путину приходится как-то объяснять внутренней аудитории – что происходит, почему Россия продолжает войну против Украины

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Путин много чего наговорил в Калининграде. В том числе зачем-то рассказывал школьникам о резиновой заднице (в контексте трудолюбия). Ну и, действительно, выдал новую версию начала т.н. "спецоперации". Сперва у россиян не получилось захватить Киев. Потом провалились планы по захвату Черниговской, Сумской, Харьковской областей. Даже захват Донбасса в админгранициях Донецкой и Луганской областей буксует. При этом ВСУ выдавливают оккупантов с Херсонской области в рамках контрнаступательной операции. Соответственно, приходится как-то объяснять внутренней аудитории — что происходит, почему Россия продолжает войну против Украины".

Так, отмечает Татьяна Попова, и появилась версия о неком "антироссийском анклаве". Нечто подобное, по ее словам. Путин уже озвучивал. Говорил, что в Украине формируется антироссия. Кремль тогда грозился "предпринять меры", требовал не вступления Украины в НАТО, демилитаризации и тому подобного.

"На самом деле, россияне начали вторжение в Украину, потому что думали, что смогут нас быстро сломить. Но не тут то было… Наши евроатлантические устремления тут точно ни при чём. Не нападают же сейчас россияне на Швецию и Финляндию, которые вступают в НАТО и имеют границы с РФ (сухопутные и морские). Всё, запал кончился. Агрессор увяз в Украине. На страны ЕС, да еще и оказавшиеся под официальной защитой США, дергаться страшно, – поясняет Татьяна Попова. – Остается только плодить всё новые версии о целях "спецоперации" в Украине. И версии эти, уверена, еще будут меняться. В том числе после того, как мы освободим Херсон. Считаю, что Москва будет пытаться как можно скорее выйти на некие соглашения. На какие именно – зависит от ВСУ и западной поддержки Украины в борьбе с российской агрессий. Будем надеяться, что договариваться с РФ мы будем исключительно о репарациях".

Самый важный тезис – отрицание Россией самого права украинской нации на самоопределение и независимость

Политический эксперт Михаил Чаплыга сравнивает смену риторики РФ с ребрендингом старых "Жигулей". Время идет, поясняет он, "Жигули" стареют и гниют, а изменить качество не могут.

"Вот и решают россияне заниматься ребрендингом старых "Жигулей", чтоб создать иллюзию "развития" процесса, – поясняет эксперт. – А развития нет. РФ застряла в окопной войне, это уже привело к серьезным "шатаниям" башен Кремля. Продвинуться в Украине оккупанты не могут, мы массово уничтожаем их оперативные штабы и склады. По сути, сейчас везде, кроме Донбасса, агрессор отбивается от нашего наступления. Вот и возникает периодически потребность хотя бы в ауди-визуальном развитии проигранной войны".

Но на самом деле, продолжает Михаил Чаплыга, ключевым является не тот или иной глупый тезис о мифической "денацификации" или "демилитаризации", а самый важный тезис – отрицание Россией самого права украинской нации на самоопределение и независимость.

"Но РФ никогда в этом прямо не признается, ибо это будет означать конвенциальную войну по причине банальной ненависти к сопредельному государству, отрицая право его народа жить своей собственной жизнью. Однако именно это неприятие и есть главным движущим мотивом РФ в войне против Украины. Против нашего естественного права жить самостоятельно и независимо", – констатирует Михаил Чаплыга.

Заявления Путина не столь демонстрируют разворот в инфополитике, сколько являются попыткой оправдать понесенные РФ издержки

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко считает, что Путин озвучил формулу, которая является одним из важнейших компонентов инфополитики РФ по продвижению войны с Украиной как легитимной меры среди самих россиян.

"Позиционирование агрессивной войны исключительно как средства предотвращения катастрофы РФ и создания некоего антироссийского плацдарма поблизости – важный ход пропагандистов страны-агрессора. "Война за Донбасс" для многих россиян не кажется столь важной, в силу того, что от этого региона мысленно россияне готовы отказаться в случае высоких издержек. Здесь же, напротив, война разворачивается внутрь и становится элементом самосохранения РФ, что нужно для укрепления легитимности ее проведения в среде россиян", – поясняет Ярослав Божко.

По его мнению, в конечном итоге, эти заявления Путина не столь демонстрируют разворот в инфополитике, сколько являются попыткой оправдать понесенные РФ издержки, которые якобы были неминуемы в трактовке российских пропагандистов.

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