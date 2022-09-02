С кем Украина должна согласовывать освобождение своих территорий: ответ Данилова

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Кравцев Сергей
Украина не должна и не будет ни с кем согласовывать освобождение своих территорий. Как передает портал "Комментарии", так секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на вопрос Наталии Мосейчук, согласовано ли освобождение оккупированного РФ Крыма с Лондоном, Вашингтоном, Берлином или Варшавой.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Ранее это подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Украина обязалась не использовать западное оружие на территории России, но ограничений по ударам по военным объектам РФ в оккупированном Крыму партнеры не налагали.
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