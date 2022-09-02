С кем Украина должна согласовывать освобождение своих территорий: ответ Данилова

Украина не должна и не будет ни с кем согласовывать освобождение своих территорий. Как передает портал "Комментарии", так секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на вопрос Наталии Мосейчук, согласовано ли освобождение оккупированного РФ Крыма с Лондоном, Вашингтоном, Берлином или Варшавой.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Мы не должны согласовывать освобождение наших территорий. Если речь шла о неприменении на определенных этапах орудия, которое мы получили от Соединенных Штатов, по объектам на территории Российской Федерации – это немножечко другое дело", — отметил Данилов.

Ранее это подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Украина обязалась не использовать западное оружие на территории России, но ограничений по ударам по военным объектам РФ в оккупированном Крыму партнеры не налагали.



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Также издание "Комментарии" сообщало - Украина создала прецедент , который не сделала ни одна страна-член ООН за последние 30 лет. Постоянное представительство Украины при ООН направило ноту в адрес Секретариата ООН с просьбой предоставить копии документов, подтверждающих членство россии в ООН и разъяснение примененной процедуры обретения статуса так называемого "продолжателя" СССР. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп Алексей Жмеренецкий.









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