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С кем Украина должна согласовывать освобождение своих территорий: ответ Данилова

Весь цивилизованный мир знает, что все объекты врага на украинской территории - это потенциальные цели ВСУ

сегодня, 07:28
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина не должна и не будет ни с кем согласовывать освобождение своих территорий. Как передает портал "Комментарии", так секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на вопрос Наталии Мосейчук, согласовано ли освобождение оккупированного РФ Крыма с Лондоном, Вашингтоном, Берлином или Варшавой.

С кем Украина должна согласовывать освобождение своих территорий: ответ Данилова

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Мы не должны согласовывать освобождение наших территорий. Если речь шла о неприменении на определенных этапах орудия, которое мы получили от Соединенных Штатов, по объектам на территории Российской Федерации – это немножечко другое дело", — отметил Данилов.

Ранее это подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Украина обязалась не использовать западное оружие на территории России, но ограничений по ударам по военным объектам РФ в оккупированном Крыму партнеры не налагали.

Читайте также на портале "Комментарии" — Иран заинтересовался Украиной: способен ли Тегеран уговорить Москву на мир. Эксперты детально разобрались в ситуации. Заместитель главы администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди объявил в среду, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил Иран выступить посредником в урегулировании российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что именно после ряда консультаций в Москву была направлена мирная инициатива вместе с важным посланием министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахияна.

Также издание "Комментарии" сообщало - Украина создала прецедент, который не сделала ни одна страна-член ООН за последние 30 лет. Постоянное представительство Украины при ООН направило ноту в адрес Секретариата ООН с просьбой предоставить копии документов, подтверждающих членство россии в ООН и разъяснение примененной процедуры обретения статуса так называемого "продолжателя" СССР. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп Алексей Жмеренецкий.




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