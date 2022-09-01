Иран заинтересовался Украиной: способен ли Тегеран уговорить Москву на мир

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Кравцев Сергей
Заместитель главы администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди объявил в среду, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил Иран выступить посредником в урегулировании российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что именно после ряда консультаций в Москву была направлена мирная инициатива вместе с важным посланием министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахияна. О чем говорят такие заявления и действия Ирана? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Флаги Ирана и России. Фото: из открытых источников
Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик выделил ряд моментов, которые скрываются за сообщениями из Тегерана о просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к руководству Ирана выступить в качестве посредника в военном конфликте на территории Украины.
1. Запланированная и взаимосогласованная между Ираном и Францией "утечка конфиденциальной информации" направлена на постепенное формирование устойчивого образа миротворцев в лице руководства Франции и Ирана, а также усиление реального потенциала миротворческих инициатив (для разных регионов мира), исходящих от этих стран. При этом политический статус данной "утечки" резко контрастирует со статусом и последствиями относительно недавней "утечки" через французскую прессу сведений о некоторых деталях московских переговоров президента Макрона в феврале 2022 года. После той односторонне санкционированной "утечки" на несколько месяцев прекратились всякие прямые контакты между президентами двух стран.
2. Это информационный повод для привлечения внимания к важности для Запада сотрудничества с Ираном, в частности, воссоздания "ядерной сделки" с Ираном и формирования предпосылок для постепенного усиления влияния прозападной фракции в иранской исламской политической системе. Следует учитывать, отмечает эксперт, что современная иранская геополитическая и геоэкономическая стратегия колеблется между двумя противостоящими друг другу подходами:
а) достижением умеренного взаимопонимания с Западом при снятии с Ирана основных финансово-экономических и организационно-политических санкций и, как следствие этого, огромном росте объёмов экспорта иранских углеводородов на мировой рынок;
б) формированием широкого антизападного альянса при переходе от тактического и "точечного" сотрудничества Ирана с российским руководством к многостороннему стратегическому евразийскому сотрудничеству.
3. В Западной Европе и в Азии активизируются политические и экономические силы, проявляющие "усталость" от жесточайшей разрушительной войны в центре Европы – и готовые к определенному осторожному противостоянию со сторонниками бескомпромиссной войны до победного конца.
4. Подобные попытки нахождения "компромиссных мирных решений" пока что будут ограничиваться саморекламой тех или иных руководителей стран, обладающих существенной международной субъектностью.
5. В ближайшее время (в сентябре – ноябре 2022 года) вряд ли есть реальные перспективы для безотлагательного прекращения кровопролития и дальнейшего разрушения инфраструктур хозяйственной жизни Украины (если только в политику не вмешается трагедия вселенского масштаба, превосходящая по своим последствиям Чернобыльскую аварию 1986 года). Лишь по результатам разворачивающихся ныне на юге, востоке и севере Украины ожесточенных боев, видимо, будут предприняты новые попытки сформулировать концептуальные и практические основы временных компромиссных решений. Но их авторами и носителями будут уже иные геополитические игроки, более высокого ранга, констатирует Валентин Якушик.
По мнению руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвоката Михаила Дяденко, новость о вовлечении Ирана в попытку выстроить диалог между Киевом и Москвой доказывает, что ситуация в Украине, война, начатая РФ, влияет на большинство мировых процессов.
Также, продолжает он, Иран заинтересован в расширении сотрудничества с Россией. Ведь обе страны фактически являются изгоями.
Эксперт считает, что посредничество Ирана вряд ли принесет результаты.
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