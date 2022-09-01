Иран заинтересовался Украиной: способен ли Тегеран уговорить Москву на мир

Заместитель главы администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди объявил в среду, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил Иран выступить посредником в урегулировании российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что именно после ряда консультаций в Москву была направлена мирная инициатива вместе с важным посланием министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахияна. О чем говорят такие заявления и действия Ирана? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаги Ирана и России. Фото: из открытых источников

Подобные попытки нахождения "компромиссных мирных решений" пока что будут ограничиваться лишь саморекламой

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик выделил ряд моментов, которые скрываются за сообщениями из Тегерана о просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к руководству Ирана выступить в качестве посредника в военном конфликте на территории Украины.

1. Запланированная и взаимосогласованная между Ираном и Францией "утечка конфиденциальной информации" направлена на постепенное формирование устойчивого образа миротворцев в лице руководства Франции и Ирана, а также усиление реального потенциала миротворческих инициатив (для разных регионов мира), исходящих от этих стран. При этом политический статус данной "утечки" резко контрастирует со статусом и последствиями относительно недавней "утечки" через французскую прессу сведений о некоторых деталях московских переговоров президента Макрона в феврале 2022 года. После той односторонне санкционированной "утечки" на несколько месяцев прекратились всякие прямые контакты между президентами двух стран.

2. Это информационный повод для привлечения внимания к важности для Запада сотрудничества с Ираном, в частности, воссоздания "ядерной сделки" с Ираном и формирования предпосылок для постепенного усиления влияния прозападной фракции в иранской исламской политической системе. Следует учитывать, отмечает эксперт, что современная иранская геополитическая и геоэкономическая стратегия колеблется между двумя противостоящими друг другу подходами:

а) достижением умеренного взаимопонимания с Западом при снятии с Ирана основных финансово-экономических и организационно-политических санкций и, как следствие этого, огромном росте объёмов экспорта иранских углеводородов на мировой рынок;

б) формированием широкого антизападного альянса при переходе от тактического и "точечного" сотрудничества Ирана с российским руководством к многостороннему стратегическому евразийскому сотрудничеству.

3. В Западной Европе и в Азии активизируются политические и экономические силы, проявляющие "усталость" от жесточайшей разрушительной войны в центре Европы – и готовые к определенному осторожному противостоянию со сторонниками бескомпромиссной войны до победного конца.

4. Подобные попытки нахождения "компромиссных мирных решений" пока что будут ограничиваться саморекламой тех или иных руководителей стран, обладающих существенной международной субъектностью.

5. В ближайшее время (в сентябре – ноябре 2022 года) вряд ли есть реальные перспективы для безотлагательного прекращения кровопролития и дальнейшего разрушения инфраструктур хозяйственной жизни Украины (если только в политику не вмешается трагедия вселенского масштаба, превосходящая по своим последствиям Чернобыльскую аварию 1986 года). Лишь по результатам разворачивающихся ныне на юге, востоке и севере Украины ожесточенных боев, видимо, будут предприняты новые попытки сформулировать концептуальные и практические основы временных компромиссных решений. Но их авторами и носителями будут уже иные геополитические игроки, более высокого ранга, констатирует Валентин Якушик.

Инициатива Ирана продиктована главным его интересом – перезаключить выгодное для себя "ядерное соглашение" с Западом



По мнению руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвоката Михаила Дяденко, новость о вовлечении Ирана в попытку выстроить диалог между Киевом и Москвой доказывает, что ситуация в Украине, война, начатая РФ, влияет на большинство мировых процессов.

"Нет сомнений, что данная инициатива Ирана, в первую очередь, продиктована его интересами. Главный из которых – перезаключить выгодную для себя "ядерную сделку" с Западом. Понятно, что, если ее не будет, ситуация на нефтяном рынке может быть сложной для ЕС. Впрочем, Тегерану тоже придется не сладко, ведь санкции не просто продолжатся, но и могут усилиться", – пояснят эксперт.

Также, продолжает он, Иран заинтересован в расширении сотрудничества с Россией. Ведь обе страны фактически являются изгоями.

"Сейчас активно обсуждается информация о якобы поставленных в РФ иранских беспилотниках. Если она официально подтвердится, противники "ядерной сделки" могут включить дополнительные рычаги, чтобы ее сорвать, – прогнозирует Михаил Дяденко. – Учитывая вышесказанное, некие миротворческие усилия Тегерана понятны. Насколько они будут удачными – сложно сказать. Мы помним историю со сбитым украинским самолетом, в которой Иран повел себя, мягко говоря, не лучшим образом по отношению к нашей стране".

Эксперт считает, что посредничество Ирана вряд ли принесет результаты.

"Понятно, что Франция (да и весь ЕС) хочет заключения "ядерной сделки", чтобы снизить напряжение на рынке энергоносителей. Как понятно и то, что некоторые страны Запада очень хотят усадить Киев и Москву за стол переговоров. И идут уже даже на такие экстравагантные меры, как привлечение в качестве посредника Ирана. Ведутся поиски любых вариантов, чтобы прекратить войну. Убедить Путина в необходимости мирных переговоров на адекватных условиях. Но пока условия, которые выдвигает Москва, остаются неприемлемыми", – резюмирует Михаил Дяденко.

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