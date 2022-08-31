Иран вступает в игру: о чем говорят связи Тегерана и Москвы – как это отобразится на войне в Украине



















Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан заявил во вторник, что летит в Москву для обсуждения "кризиса в Украине". Тем временем Белый дом утверждает, что Иран осуществил поставки беспилотных летательных аппаратов России. О чем говорят данные сообщения? Какую роль может сыграть Иран (и может ли) в российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин и Али Хаменеи. Фото: из открытых источников

Поездка главы МИД Ирана в РФ – это показательное действо, чтобы продемонстрировать – у страны-агрессора появился первый явный союзник

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк считает, что поездка министра иностранных дел Ирана в РФ – это показательное действо. Суть его – продемонстрировать, что у страны-агрессора появился первый явный союзник. И он может поддерживать РФ в дальнейшей войне против Украины.

"Иран, безусловно, может быть полезен России ударными беспилотниками, которые, согласно сообщениям СМИ, уже переданы россиянам. Правда, есть вопросы касательно их технической исправности – и об этом тоже писали медиа. Так что не всё так гладко с этими БПЛА", – отмечает эксперт.

По его мнению, Кремлю важно показать миру, что у него есть союзники в войне против Запада (а там именно так трактуют войну в Украине).

"Но, если Иран будет открыто поддерживать РФ, доселе нейтральный Израиль вряд ли останется в таком статусе, – считает Тарас Семенюк. – И, если передача иранских беспилотников россиянам будет окончательно доказана, если агрессор задействует их в Украине, это развяжет Израилю руки касательно предоставления помощи ВСУ. Этого исключать нельзя. А израильские беспилотники, в том числе камикадзе – одни из лучших в мире. Кроме того, есть вероятность, что будут подорваны склады и производства Ирана на территории Сирии. Как это было недавно, когда израильская авиация фактически уничтожила там завод по производству иранских беспилотников".

Но пока, продолжает эксперт, Иран будет дистанцироваться от полного сближения с РФ. Ведь на кону возобновление ядерного соглашения, работа над которым продолжается между ЕС и Тегераном (под контролем США, которым также выгодна эта сделка).

"И это – сдерживающий фактор от полного союзничества Ирана с РФ. Ведь если Тегеран включится в полную поддержу Москвы, ядерное соглашение можно считать окончательно похороненным, а на горизонте появятся новые санкции", – констатирует Тарас Семенюк.

Иран Хочет взять пример с Турции

В данный момент нет явных доказательств поставки Ираном беспилотников в Россию, считает эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

Соответственно, отмечает он, об этом сложно говорить, как о свершившемся факте.

"Что касается визита главы иранского МИД в Москву. Очевидно, что Иран, посмотрев на Турцию, также хочет найти формат приемлемого и удобного партнерства между РФ, Западом и Востоком, – поясняет эксперт. – Чтобы на нейтралитете и многовекторности занять удобную позицию и капитализировать её, особенно если с него снимут санкции".

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