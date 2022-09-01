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Процесс пошел: Украина требует обнародовать документы, подтверждающие членство россии в ООН

В Украине убеждены, что россия попала в Совбез ООН путем прямого обмана и фальсификаций

сегодня, 16:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина создала прецедент, который не сделала ни одна страна-член ООН за последние 30 лет. Постоянное представительство Украины при ООН направило ноту в адрес Секретариата ООН с просьбой предоставить копии документов, подтверждающих членство россии в ООН и разъяснение примененной процедуры обретения статуса так называемого "продолжателя" СССР. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп Алексей Жмеренецкий.

Процесс пошел: Украина требует обнародовать документы, подтверждающие членство россии в ООН

ООН. Фото - из открытых источников

"Такой процедуры нет и документы в ООН отсутствуют. Россия не имеет членства ни в Совбезе, ни в самой ООН, просто конъюнктурные бюрократы при молчаливом согласии стран-участников закрывают глаза на нарушение Устава ООН. Почему? Отдельный интересный вопрос. Но мы сняли статус кво умолчания этого факта. Посмотрим, как будут уходить от ответа в Секретариате ООН, но мы их заставим озвучить правду!", – отметил нардеп.

Он добавляет, показательно, что такое обращение стало возможным, после того как наш Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике обратился в Министерство иностранных дел Украины (04-12/8-2022/134959 от 15.08.2022) с запросом разъяснить , есть ли в распоряжении Министерства иностранных дел Украины официальные документы, удостоверяющие статус российской федерации, как "продолжателя" СССР, и подтверждение соблюдения процедуры обретения российской федерацией членства в ООН и Совете Безопасности ООН.

"Оказалось, что в министерстве нет данных ни о процедуре, по которой россия заняла место СССР, ни документов, которыми это подкрепляется. Ну, лучше поздно, чем никогда...", – резюмировал Алексей Жмеренецкий.

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Источник: https://www.facebook.com/100001156965874/posts/pfbid0EAH1WAT7yjVVCK7sh2rHix8PRRNYqzNAMbhBS3q2PNN552bLpuR196FgQVKxnixjl/
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