Процесс пошел: Украина требует обнародовать документы, подтверждающие членство россии в ООН

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Кравцев Сергей
Украина создала прецедент, который не сделала ни одна страна-член ООН за последние 30 лет. Постоянное представительство Украины при ООН направило ноту в адрес Секретариата ООН с просьбой предоставить копии документов, подтверждающих членство россии в ООН и разъяснение примененной процедуры обретения статуса так называемого "продолжателя" СССР. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп Алексей Жмеренецкий.
ООН. Фото - из открытых источников
Он добавляет, показательно, что такое обращение стало возможным, после того как наш Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике обратился в Министерство иностранных дел Украины (04-12/8-2022/134959 от 15.08.2022) с запросом разъяснить , есть ли в распоряжении Министерства иностранных дел Украины официальные документы, удостоверяющие статус российской федерации, как "продолжателя" СССР, и подтверждение соблюдения процедуры обретения российской федерацией членства в ООН и Совете Безопасности ООН.
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