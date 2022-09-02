Россия и Беларусь готовят военные учения на границе с Украиной: о чем это говорит

В период с 8 по 14 сентября на территории Республики Беларусь (РБ) планируются совместные учения вооруженных сил РБ, рф и других стран-членов группы ОДКБ. Не исключается подготовка к наступлению на севере Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов. Также известно, что обучение военной авиации в Беларуси начало смещаться к украинским границам. Чего ждать от РБ этой осенью? Сумеет ли Москва втащить Минск в открытую войну против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Военные учения РФ и Беларуси Фото из открытых источников

Подобные учения также являются помощью рашистам

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов рассуждает так:

"С территории Беларуси осуществляется полномасштабная агрессия рф против Украины. С 24 февраля РБ является непосредственным соучастником россии. В том числе и соучастником военных преступлений. И поэтому игнорировать опасность со стороны Беларуси мы не имеем права".

Другой вопрос, продолжает эксперт, насколько готов самопровозглашенный президент Лукашенко отдать преступный приказ – и насколько готовы армия РБ и белорусское общество его выполнить.

"Дело в том, – поясняет Александр Леонов, – что белорусское общество тотально не поддерживает войну. Не горит желанием участвовать в путинской авантюре и армия. Если Лукашенко рискнет, то может взорваться ситуация в Беларуси. Причем, армии будет и повод, и причина встать на сторону протестующих. Думаю, именно поэтому Лукашенко до сих пор не отдал приказ армии РБ перейти границу. Однако учения, тем более с такой "легендой", вынуждают Украину держать войска на опасных направлениях с севера. Войска, которые очень нужны на юге и востоке. И поэтому подобные учения также являются помощью рашистам".

Лукашенко испуган, и его страх передается белорусскому обществу

Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что Лукашенко сейчас имеет огромный бюджетный дефицит, покрывать который частично помогают российские вливания. Поэтому от учений он не откажется, ибо переть против воли Москвы не может.

"Но его главный страх – это желание Путина втянуть в войну белорусские войска, – считает политолог. – Лукашенко петляет, но разрешает белорусам контрактоваться в российские войска. Также ремонтирует российскую технику и предоставляет технику из своих частей – российской армии".

Владимир Цыбулько не исключает, что россияне на новых учениях ударят по расположению белорусских войск в полевых лагерях с целью создания casus belli (повод для войны).

"Впрочем, – отмечает эксперт, – вряд ли это радикализует бульбанфюрера. Лукашенко испуган, и его страх передается белорусскому обществу. Белорусы не знают, какой будет плата для них за лукашенковские преступления, включая ракетные обстрелы Украины с территории РБ".

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