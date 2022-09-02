Россия и Беларусь готовят военные учения на границе с Украиной: о чем это говорит

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Кравцев Сергей
В период с 8 по 14 сентября на территории Республики Беларусь (РБ) планируются совместные учения вооруженных сил РБ, рф и других стран-членов группы ОДКБ. Не исключается подготовка к наступлению на севере Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов. Также известно, что обучение военной авиации в Беларуси начало смещаться к украинским границам. Чего ждать от РБ этой осенью? Сумеет ли Москва втащить Минск в открытую войну против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Военные учения РФ и Беларуси Фото из открытых источников
Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов рассуждает так:
Другой вопрос, продолжает эксперт, насколько готов самопровозглашенный президент Лукашенко отдать преступный приказ – и насколько готовы армия РБ и белорусское общество его выполнить.
Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что Лукашенко сейчас имеет огромный бюджетный дефицит, покрывать который частично помогают российские вливания. Поэтому от учений он не откажется, ибо переть против воли Москвы не может.
Владимир Цыбулько не исключает, что россияне на новых учениях ударят по расположению белорусских войск в полевых лагерях с целью создания casus belli (повод для войны).
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