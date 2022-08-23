Россияне сообщили о попадании снаряда в штаб Пушилина в Донецке

Оккупационные власти и российские пропагандисты заявили о прямом попадании снаряда в здание "администрации" главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина в центре временно оккупированного Донецка. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает прокремлевское информагентство "РИА Новости".

Попадание в штаб Пушилина. Фото: росСМИ

Пропагандисты сообщают, что после того, как в здание главаря так называемой "ДНР" попал снаряд, начался сильный пожар.

В то же время, российский "Интерфакс" сообщает со ссылкой на источники, что сам Пушилин цел и невредим, он в результате удара не пострадал и "находится в безопасном месте".

Сам невредимый глава боевиков "ДНР" даже написал видеообращение на фоне поврежденного здания.

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