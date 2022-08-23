Рассматривает ли Украина возвращение Крыма военным путем – какие перспективы

Во время своего вечернего обращения 22 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности ко второму саммиту Крымской платформы. И подчеркнул, что в этом году саммит, хоть и пройдет онлайн, но будет еще мощнее, чем в прошлом, – и по составу участников, и по тематике обсуждений. Приблизило ли российское открытое вторжение возвращение Крыма в Украину? Каким видится наиболее реальное развязывание "крымского узла"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Крым. Фото из открытых источников

Силовой вариант возращения Крыма уже никто не отбрасывает

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что военное вторжение РФ в Украину действительно изменило очертания возможного сценария возвращения Крыма.

"Если раньше речь шла лишь о размытой перспективе возвратить Крым дипломатическим путём в случае падения путинского режима и прихода к власти либеральных политиков, готовых вернуться к парадигме общепринятых международных отношений, то сегодня в повестке появился и силовой сценарий", – отмечает Анна Малкина.

Однако, подчеркивает он, на данном этапе рано ждать каких-то серьезных подвижек в данном вопросе.

"Взрывы на полуострове, безусловно, сделали большое дело. И тут речь идёт не только об уничтожении складов с боеприпасами и авиации, что конечно очень важно, но и о ещё большей деморализации российской армии и гражданского населения. Изменения настроений крымчан — самая важная составляющая в развязывании "крымского узла". Я сейчас имею в виду не тех россиян, которые в панике побежали создавать пробки на Крымском мосту, а тех, кто жил там до оккупации Крыма – и кто сейчас начинает задавать себе вопрос: а зачем нам это всё надо? В сети появляется всё больше роликов от крымчан с подобными вопросами, – акцентирует эксперт. – Они говорят, что "при Украине" нормально жили – и что не против снова жить в украинском Крыму. На улицах крымских городов всё чаще звучат песни на украинском языке, в заведениях транслируется бой Усика".

Недоверие к российской власти, российской армии, неспособных защитить полуостров от "бавовны", сирены воздушной тревоги, которых крымчане ни разу в жизни не слышали, стали основой для самого главного изменения — изменения сознания людей, поясняет Анна Малкина.

"А поддержка Украины со стороны всего без исключения цивилизованного мира, украинские флаги на площадях Берлина, Варшавы, Милана, Мадрида, Нью-Йорка, Ванкувера (список можно продолжать бесконечно), украинские песни в исполнении западных звёзд — все это, вероятно, стало основой для переосмысления и национальной идентичности жителями полуострова. Поэтому решение "Крымского вопроса" военным путём, если такая возможность представится Украине, будет осуществляться при очень важной поддержке — поддержке населения", – резюмирует политолог.

Украинское руководство ясно дает понять, что будет решать вопрос Крыма не только и не столько дипломатически, сколько – военно

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк не сомневается, что полномасштабное российское вторжение в Украину сняло все вопросы касательно того — как возвращать Крым, военным или дипломатическим путем. Именно военный путь, отмечает эксперт, остался в качестве рабочего варианта.

"Много изменилось не только в нашем восприятии, но и во взглядах Запада. Ранее он формально признавал Крым де-юре украинским, но де-факто – что полуостров превратился в российскую военную базу, и вернуть его вряд ли удастся (по крайне мере – в обозримом будущем). Тему Крыма то и дело выносили за скобки. Даже в Минских соглашениях о нем — ни слова. Только об ОРДЛО. Но открытая российская агрессия положила в одну корзину и Крым, и Донбасс, и Херсон и так далее. И сейчас уже никто не станет говорить только о материковой части Украины", – уверен Анатолий Октисюк.

Теперь, подчеркивает он, речь может идти только о полном восстановлении территориальной целостности нашей страны в границах 1991 года. С использованием всех возможных механизмов. Включая силовой.

"О чем говорят взрывы, сотрясающие Крым в этом месяце, – отмечает аналитик. – Украинское руководство ясно дает понять, что будет решать вопрос не только и не столько дипломатически, сколько – военно. И в нынешних реалиях это абсолютно логично".

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