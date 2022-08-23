Власти анонсировали документ о гарантиях безопасности: о чем идет речь – что может защитить Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что первый этап "дипломатической борьбы" за гарантии безопасности для Украины уже завершен. Сейчас якобы идет вторая фаза, в ходе которой украинские дипломаты нарабатывают детали гарантий безопасности. А глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что первые наработки уже почти готовы и в конце августа планируется презентовать "очень мощный документ". Какими должны быть эти гарантии, чтобы они сработали? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Флаг Украины. Фото: из открытых источников

Не дипломаты сделали этот первый этап, а активная часть украинского общества, добровольцы и ВСУ

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов напоминает, что 29 марта общественности уже были представлены так называемые гарантии безопасности после "посиделок" в Стамбуле. И общественность, и ВСУ резко отрицательно к ним отнеслась.

"Глава украинской делегации Арахамия (он же руководитель фракции "Слуга народа"), а также советник главы Офиса президента – Подоляк, главный информационный представитель, заявили тогда, что будут разработаны некие гарантии для Украины. Причем среди гарантов будет и Россия, которая из разряда агрессора вдруг выводилась в разряд посредников и гарантов. Кроме того, оглашались другие государства-гаранты, в том числе конкурирующие между собой. Фигурировали не только понятные нам США, Британия, Канада и Польша, но и Китай, Израиль, Турция, которые имеют совершенно разные интересы. К такого рода представительству возникали вполне резонные вопросы. В итоге активная часть украинского общества и ВСУ отмели подобные предложения. Прежде всего, из-за включения в гаранты России", – поясняет эксперт.

Сейчас, продолжает он, разрабатывается новый документ группой группа "Ермака-Расмуссена".

"Очевидно, если там есть экс-генсек НАТО, за основу берется какого-то рода система гарантий для страны, которая не входит в Альянс, но стремится туда (и это легитимизировано украинским обществом, на что приходится реагировать власти, одно время замеченной в антинатовской риторике). Так что не дипломаты сделали этот первый этап, как уверяет Кулеба, а активная часть украинского общества, добровольцы и ВСУ", – акцентирует Валерий Дымов.

По его мнению, лучшей гарантий стала бы 5-я статья Устава НАТО, согласно которой нападения на одно из государств Альянса является нападением на весь блок.

"Но мы понимаем, что пока получить такого рода гарантии Украина не может. Ведь мы – воюющая страна. Причем воюющая с государством, которое, как это ни абсурдно, остается постоянным членом Совбеза ООН. Следовательно, будет блокировать любые попытки прекращения агрессии, которые не удовлетворят РФ. Кроме того, Россия – ядерное государство. И это вызов для всего мира. Поэтому, очевидно, нарабатываются гарантии касательно того, что будет после войны", – считает эксперт.

А после войны, уверен он, будет совсем иная система безопасности. И даже НАТО, похоже, выйдет совсем иным из этого конфликта.

"Предполагаю, что ряд государств действительно предоставит нам соответствующие гарантии безопасности. При этом следует понимать, что главная такая гарантия – собственные вооруженные силы, оснащенные новейшими образцами вооружений. Плюс – современная экономика, которая может обеспечивать необходимые численность и качество вооруженных сил. Так что, скорее всего, гарантии мы получим от стран, мощных не только в военном, но и в финансово-экономическом плане. Которые будут помогать нам возрождаться после войны. В новых реалиях. Реалиях, когда сама Украина и ее вооруженные силы станут одной из мощных основ новой системы безопасности, – прогнозирует Валерий Дымов. – Надо понимать, что Путин своей агрессией не только реанимировал и возродил НАТО, но и сделал граждан Украины и собственно Украину необратимо пронатовскими. Так что основой новой современной системы безопасности в евроатлантическом пространстве будут Украина и наши союзники – как страны-победители".

Какая-то архитектура гарантий безопасности возможна лишь при понимании нового статус-кво

Политический эксперт Богдан Бондаренко считает, что первый этап в ракурсе гарантий безопасности связан с помощью, которую нам уже предоставили союзники. В том числе с дипломатической поддержкой касательно суверенности Украины и так далее.

"Далее речь идет о варианте наработки некого механизма, в рамках которого Украина получит некие международные гарантии. Но ключевая проблема в том, что международное право, которое будет регулировать данный процесс, работает лишь в условиях стабильного миропорядка, – отмечает эксперт. – То есть, когда те или иные страны, связанные определенными интересами с неким объектом или субъектом, заинтересованы в том, чтобы международное право работало. Если же меняется статус-кво, баланс сил, если одна из стран начинает ломать устоявшийся миропорядок, систему глобальной безопасности (как делает сейчас Россия), то любые механизмы, действенные ранее, перестают работать".

Потому, поясняет Богдан Бондаренко, сейчас речь идет о том, что некие страны возьмут на себя коллективное обязательство касательно гарантий безопасности Украины в будущем.

"Не исключено, что после победы над российской агрессией будет попытка включить в эти договоренности в качестве потенциальной угрозы то, что образуется на месте нынешней РФ, – считает эксперт. – Следует понимать, что какая-то архитектура этих гарантий возможна лишь при понимании нового статус-кво, который определяется сейчас на поле боя. Учитывая, что ситуация в динамике, пока рано говорить о том, какими могут быть эти гарантии".

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