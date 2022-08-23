Убийство Дугиной, ядерный шантаж на ЗАЭС, судилище над азовцами: что задумали в Кремле

Россия всячески пытается повесить на Украину убийство пропагандистки Дарьи Дугиной. Причем делает это довольно топорно. Примазывая "азовцев", судилище над которыми (военнопленные) оккупанты намерены провести в Мариуполе. Аналогичным образом россияне действуют на Запорожской АЭС, где сами устраивают провокации, но созывают Совбез ООН, чтобы повесить этот террор на Украину. Между тем, на 25 августа в Госдуме страны-агрессора намерены приять "специальное заявление по Украине", судя по всему касательно всё то же ситуации на ЗАЭС. О чем говорят такие действия россии? К чему нам готовиться? Чем мы можем (должны) ответить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремлем разыгрывается карта, чтобы "продать" обществу хоть такую "победу"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак согласен с тем, что ситуация с подрывом Дугиной выглядит очень топорно.

"Слишком быстро проведено расследование, слишком явно всё пытаются привязать к Украине в целом и "азовцам" в частности, – поясняет он. – Таким образом спецслужбы и пропаганда страны-агрессора хотят повысить градус ненависти к Украине в российском обществе, которое уже поостыло к так называемой "специальной военной операции". Ну, а Кремлю важно подогревать эту тему, подстегивать россиян вербоваться в "пушечное мясо". Идет накачка граждан рф традиционными тезисами "нацисты", "бандеровцы", "хунта", "террористы" и так далее. Вторая задача – дискредитация Украины в глазах мирового сообщества. С этим сложнее, потому что российская пропаганда изрядно получила по зубам даже к недавно лояльной к ней Европе. И вылепить из себя образ жертвы получается лишь для внутренней аудитории".

"Азовцы" — отдельная история, считает Иван Ступак. Под эту категорию, к которой роспропаганда лепить клеймо "нацистов", "фашистов" пытаются загнать и нацполицию, и пограничников, и волонтеров.

"Для Кремля "Азов" – это квинтэссенция сопротивления, свободы, несгибаемости. Всего того, что путинский режим ненавидит. Именно поэтому он руками дээнэровских марионеток хочет устроить судилище. В самой же рф ускоренными темпами признали "Азов" террористической организацией. То есть, фактически все взятые в плен защитники Мариуполя пойдут по статье "терроризм". И это будут совсем другие сроки – вплоть до пожизненного заключения (если по законодательству россии, а по "законам" дээнэрии могут приговорить и к смертной казни)", – отмечает эксперт.

По его мнению, эта карта разыгрывается Кремлем, чтобы "продать" обществу хоть такую "победу". При этом, продолжает эксперт, не стоит исключать, что, в конце концов, "азовцев" обменяют.

"Еще одна цель "трибунала" — попытка легитимизировать донбасские псевдореспублики. россия то и дело предпринимает такие шаги. Типа, ой, а мы тут ни при чём! Это всё "днр". Говорите с ними, общайтесь, налаживайте контакт. Пусть к ним едут международные структуры, пусть к ним обращается Киев. Тупой шантаж, манипуляции, подмена понятий, – уверен Иван Ступак. – То же самое – касательно Запорожской АЭС. Сами захватили, сами заминировали, сами обстреливают – и пытаются винить во всём Украину. Россиянам почему-то кажется, что таким откровенным, неприкрытым шантажом и манипуляциями они смогут пошатнуть доверие международных партнеров к Украине. Лишив нас военной, финансовой и политической поддержки. При этом забывая, что международное сообщество – это не вскормленное на путинской пропаганде российское. И даже замыленные российскими деньгами глаза некоторых европейцев прозрели после того, как рф показала свое истинно лицо, начав открытую агрессию против Украины, совершив здесь неимоверное количество военных преступлений и нарвавшись на невероятный отпор".

Цивилизованное человечество уже давно перестало верить в такие постановочные сюжеты из россии

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых не сомневается, что поток лжи и фейков, который льётся из рашистских зомбиканалов, рассчитан в основном на внутреннее потребление и оболванивание.

"Всё ради вызова патриотического рвотного рефлекса у нации, которая перестала анализировать и думать, – подчеркивает он. – На россии ощущается недостаток желающих идти пушечным мясом на войну. Необходимы новые методы возбуждения патриотизма. Очередной взрыв, совершенный ФСБ, топорно перекладывается с больной головы – на здоровую. Попытка притянуть "Азовский след" во внутренние разборки между башнями кремля напоминает взрывы жилых домов в Москве перед выборами путина. Цивилизованное человечество уже давно перестало верить в такие постановочные сюжеты из россии. И поэтому такая спокойная реакция мирового сообщества на это событие. А вот для обычного россиянина - это возмущение и гнев, усиление страха (в родной стране спокойно уже нельзя перемещаться, повсюду действуют иностранные диверсионные группы). Но поток возмущения не вызовет желания идти умирать у большинстве. Это больше всплеск в болоте, который скоро затихнет из-за инертности и безвольности общества".

С Запорожской АЭС всё намного сложнее, считает Олег Вострых. Это, по его мнению, инструмент шантажа. Европы и США. Попытка надавить, чтобы они нашли возможности посадить Украину за стол переговоров с агрессором.

"Дела на фронте у россиян идут всё хуже. Воюют они в основном ракетами с жилыми кварталами. И переговоры, которые дали бы возможность закрепить нынешнюю ситуацию, необходимы россии как глоток воздуха. Поэтому стоит ожидать дальнейших провокаций с попыткой переложить ответственность на украинскую сторону, – прогнозирует эксперт. – Правда, после того, как большинство стран заявило необходимости безоговорочной демилитаризации атомной станции и допуске на неё представителей МАГАТЭ и ООН, рф сложно будет доказать, что она не виновата в происходящем. Ведь сотрудники МАГАТЭ и ООН так и не были допущены на объект. Судорожные попытки придумать убедительную картинку "зверств" Украины в очередной раз разбиваются о плохо подготовку и топорность российских спецслужб. Но у нас впереди ещё много событий, на которые необходимо правильно реагировать и упреждать их последствия".

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