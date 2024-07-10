В Чехии вызвали российского посла: какое сообщение он передаст в Москву

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что вызвал российского посла, которому поручил передать сообщение в Кремль. По словам Липавского, это касается ракетного удара России по детской больнице в Украине.



Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото из открытых источников

Глава МИД Чехии Ян Липавский отреагировал на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве и объявил об уведомлении для российского посла. По словам Липавского, посол РФ должен передать в Москву, что люди, атакующие детей – это мусор.

"Я решил вызвать российского посла в МИД Чехии. Убийцы, которые нападают на детей в больнице – это мусор человечества. Пусть перескажет это в Москву", — написал Липавский на платформе X.

Кроме того, чешские активисты отреагировали на очередную российскую агрессию и облили посольство РФ в Праге искусственной кровью, символизирующею убитых.

8 июля Россия произвела массированный ракетный обстрел Украины. Российские ракеты попали в гражданскую инфраструктуру, в частности, в жилые дома и медицинские учреждения — детская больница "Охматдет" и частная клиника "Адонис".

После завершения спасательных работ в ГСЧС сообщили, что в Киеве погибли 33 человека, в том числе пятеро детей. Всего от атак пострадали более 120 человек, а спасатели смогли спасти 11 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что детский психиатр объяснил, какую цель преследует Россия ударами по детской больнице на войне в Украине. По его словам, Путин такими действиями хочет заставить украинцев покидать родную страну, а также нанести как можно большие психологические травмы населению Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что в США назвали ответственных за ракетный удар России по детской больнице в Киеве.