В британской разведке рассказали, кто уже готов выходит в России на протесты

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Кравцев Сергей
Семьи российских мобилизованных все больше готовы выходить на протесты против условий, в которых служат их родственники. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на обновленный отчет британской разведки.
Протесты в России. Фото: из открытых источников
В Минобороны Британии отмечают, что мобилизованные россияне на фронте в Украине сталкиваются с проблемами. В частности, из-за плохого обеспечения, подготовки и неравных прав. Кроме того, некоторые мобилизованные граждане РФ имеют серьезные хронические заболевания.
Также, по данным разведки, мобилизованные подразделения несут серьезные потери. Вероятно, большое количество новобранцев погибло или получило ранения при копании окопов и траншей под артиллерийским обстрелом вокруг города Сватово в Луганской области.
Российское командование бросает мобилизованных на поле боя во время лобовых штурмов хорошо укрепленных украинских линий обороны вокруг города Бахмут.
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Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского назвали минимальное число оккупантов, которые погибают в Украине каждый день.
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