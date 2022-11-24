Преступления российских военных в Украине: как привлечь их к ответственности – какие есть прецеденты

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Кравцев Сергей
С первых недель полномасштабной войны в Украине ряд организаций документируют преступления военных России, в том числе и связанные с сексуальным насилием. Уже официально подтверждено более сотни сексуальных преступлений, совершенных россиянами, но реальное количество значительно больше. Как привлечь агрессора к ответственности за подобные преступления? Какие есть прецеденты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины IХ созыва (фракция "Слуга Народа") Елена Мошенец напоминает, что дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (1977), в статье 75 запрещает "издевательство над человеческим достоинством, в частности унизительное и оскорбительное обращение, принуждение к проституции или непристойное посягательство в любой его форме". Статья 76, отмечает эксперт, гарантирует защиту женщин от "изнасилования, принуждения к проституции и любых других форм непристойных посягательств", а статья 77 – защиту детей "от всякого рода непристойных посягательств".
Римский устав в статье 8 четко определяет, что изнасилование, принуждение к проституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация и другие виды сексуального насилия, представляющие собой грубые нарушения Женевских конвенций (если они совершены в связи с вооруженным конфликтом и связаны с ним), являются военными преступлениями, акцентирует Елена Мошенец. По ее словам, это означает, что лица, совершившие такие преступления, должны предстать перед Международным уголовным судом.
Елена Мошенец напоминает, что в июне 2022 года Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию, являющуюся шагом вперед на пути к членству в ЕС и ярким доказательством поддержки европейских ценностей, недопустимости гендерно обусловленного насилия.
Ну, а в сентябре 2022 года была создана Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию фактов сексуального насилия, совершенных в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
Адвокат АО "Vi Vates", аналитик права Украинского института политики Игорь Печёнкин акцентирует:
Офисом Генерального прокурора создана общая база таких уголовных правонарушений, поясняет эксперт.
По его словам, в дальнейшем, с учетом созданного в кратчайшие сроки международного трибунала, все зафиксированные преступления и конкретные лица, а также их руководство, которое давало преступные приказы и тем самым одобряло совершение злодеяния, будут в обязательном порядке наказаны.
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