Преступления российских военных в Украине: как привлечь их к ответственности – какие есть прецеденты

С первых недель полномасштабной войны в Украине ряд организаций документируют преступления военных России, в том числе и связанные с сексуальным насилием. Уже официально подтверждено более сотни сексуальных преступлений, совершенных россиянами, но реальное количество значительно больше. Как привлечь агрессора к ответственности за подобные преступления? Какие есть прецеденты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Лица, совершившие жесточайшие преступления в Украине, должны предстать перед Международным уголовным судом

Народный депутат Украины IХ созыва (фракция "Слуга Народа") Елена Мошенец напоминает, что дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (1977), в статье 75 запрещает "издевательство над человеческим достоинством, в частности унизительное и оскорбительное обращение, принуждение к проституции или непристойное посягательство в любой его форме". Статья 76, отмечает эксперт, гарантирует защиту женщин от "изнасилования, принуждения к проституции и любых других форм непристойных посягательств", а статья 77 – защиту детей "от всякого рода непристойных посягательств".

Римский устав в статье 8 четко определяет, что изнасилование, принуждение к проституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация и другие виды сексуального насилия, представляющие собой грубые нарушения Женевских конвенций (если они совершены в связи с вооруженным конфликтом и связаны с ним), являются военными преступлениями, акцентирует Елена Мошенец. По ее словам, это означает, что лица, совершившие такие преступления, должны предстать перед Международным уголовным судом.

"Что касается украинского законодательства, то ответственность за нарушение законов и обычаев войны установлена в Уголовном кодексе Украины, – подчеркивает нардеп. – Там же указано, что совершение преступления с использованием условий военного положения относится к обстоятельствам, отягчающим наказание. Кроме того, УК Украины в статье 442 предусматривает ответственность за такое преступление как геноцид".

Елена Мошенец напоминает, что в июне 2022 года Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию, являющуюся шагом вперед на пути к членству в ЕС и ярким доказательством поддержки европейских ценностей, недопустимости гендерно обусловленного насилия.

"Ратификация Конвенции является лишь первым, хотя и важным шагом. Нужен комплексный подход к решению проблемы", – уверена нардеп.

Ну, а в сентябре 2022 года была создана Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию фактов сексуального насилия, совершенных в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

"Цель – расследовать факты сексуального насилия, совершенного в результате вооруженной агрессии рф против Украины, – поясняет Елена Мошенец. – А также – инициирование вопроса о привлечении лиц, виновных в совершении сексуального насилия, к ответственности. В том числе – касательно международного розыска таких лиц и осуществления сотрудничества по принципу универсальной юрисдикции".

Все преступления будут зафиксированы с дальнейшей их регистрацией в Едином реестре досудебных расследований Украины

Адвокат АО "Vi Vates", аналитик права Украинского института политики Игорь Печёнкин акцентирует:

"Все преступления, в том числе пытки, насилие, совершенные и как в нарушения международных норм правил и порядка ведения войны, так и как другие уголовные правонарушения, включая противоправные действия сексуального характера, будут зафиксированы с дальнейшей их регистрацией в Едином реестре досудебных расследований Украины. И с проведением досудебного расследования".

Офисом Генерального прокурора создана общая база таких уголовных правонарушений, поясняет эксперт.

"Создана и методика, в том числе, с учетом участия в их создании адвокатов и других представителей общественных организаций, к которой и мною были подготовлены и предложены свои наработки. Данная методика предусматривает нормативное и организационное обеспечение правил фиксации и начала процессуального расследования уголовных правонарушений в данных ситуациях". – поясняет Игорь Печёнкин.

По его словам, в дальнейшем, с учетом созданного в кратчайшие сроки международного трибунала, все зафиксированные преступления и конкретные лица, а также их руководство, которое давало преступные приказы и тем самым одобряло совершение злодеяния, будут в обязательном порядке наказаны.

"На этот результат настроены все подразделения правоохранительной системы и военной организации Украины, а также все привлеченные к этому международные партнеры", – констатирует Игорь Печёнкин.

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