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В Британии назвали причину, почему Украине крайне важно продолжить наступление зимой

В Минобороны Британии уверены, что Украина должна воспользоваться преимуществом и продолжить освобождение своих территорий

сегодня, 07:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинской армии необходимо продолжать наступление, несмотря на ухудшение погодных условий и снижение температуры. Украинцы должны воспользоваться своими преимуществами. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "The Daily Beast", цитируя заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.

В Британии назвали причину, почему Украине крайне важно продолжить наступление зимой

Бен Уоллес. Фото: Getty Images

"Учитывая преимущества, которые украинцы имеют в подготовке, оборудовании и высокое качество военных против деморализованных, плохо обученных и плохо оснащенных россиян, в интересах Украины было бы сохранить динамику движения в течение зимы", — заявил глава Минобороны Британии. 

По словам министра, такими рекомендациями он уже поделился со своими украинскими коллегами, с которыми практически каждую неделю на связи.

Бен Уоллес также сообщил, что украинским военным уже передано 300 тысяч комплектов зимней формы. Уоллес уточнил, что эти комплекты формы Украина получила не только от Лондона, а от всего международного сообщества. 

"У них (Ред. – украинцев) есть 300 тысяч единиц зимних боевых комплектов от международного сообщества – это важная необходимость для любого зимнего наступления", — подытожил глава Минобороны Великобритании.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что наступает самое некомфортное время года для ведения боевых действий, зима в данном случае на стороне украинской армии, следовательно, у Украины появится еще больше преимуществ на поле боя с россиянами. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.

Также издание "Комментарии" сообщало – позади уже 9 месяцев полномасштабной войны: какие выводы можно сделать на данном этапе противостояния – почему Украина уже удивила весь мир.




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Источник: https://www.thedailybeast.com/uk-defense-secretary-ben-wallace-urges-military-push-in-ukraine-as-russian-forces-hit-rock-bottom
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