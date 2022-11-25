В Британии назвали причину, почему Украине крайне важно продолжить наступление зимой

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Кравцев Сергей
Украинской армии необходимо продолжать наступление, несмотря на ухудшение погодных условий и снижение температуры. Украинцы должны воспользоваться своими преимуществами. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "The Daily Beast", цитируя заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.
Бен Уоллес. Фото: Getty Images
По словам министра, такими рекомендациями он уже поделился со своими украинскими коллегами, с которыми практически каждую неделю на связи.
Бен Уоллес также сообщил, что украинским военным уже передано 300 тысяч комплектов зимней формы. Уоллес уточнил, что эти комплекты формы Украина получила не только от Лондона, а от всего международного сообщества.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что наступает самое некомфортное время года для ведения боевых действий, зима в данном случае на стороне украинской армии, следовательно, у Украины появится еще больше преимуществ на поле боя с россиянами. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.
Также издание "Комментарии" сообщало – позади уже 9 месяцев полномасштабной войны: какие выводы можно сделать на данном этапе противостояния – почему Украина уже удивила весь мир.
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