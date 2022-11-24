9 месяцев полномасштабной войны: какие выводы – почему Украина уже удивила весь мир

Сегодня, 24 ноября, — 9 месяцев с начала широкомасштабной российской агрессии. Какие основные выводы можно сделать? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

9 месяцев назад никто бы не поверил в мире, что Украина столько времени сможет продержаться против российской навалы

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

"Если бы 9 месяцев назад кому-то в мире сказали, что Украина может столько времени продержаться против российской навалы, никто бы не поверил. Да и сейчас не верят, что Украина выдерживает такое давление. Я общаюсь со знакомыми из многих стран – США, Великобритания, Германия, Швейцария, Италия, Израиль. Практически каждый день на связи. И они поражены мужеством украинцев. Буквально перед нашим разговором пришло смс из Рима – "Ты как? Свет, вода отопление – есть?". Люди за пределами нашей страны не понимают, как Украина выдерживает эту войну. Они считают нас героям даже просто потому, что мы находимся на этой территории".

В мире, акцентирует эксперт, именно так сейчас воспринимается Украины – как страна героев.

"За рубежом не понимают, – продолжает Виктор Савинов, – как мы можем быть настолько уверенными в себе, чтобы противостоять агрессии самой большой страны мира – при таком недостатке материальных ресурсов и военной техникой, который был у нас изначально. Сейчас военные эксперты говорят, что новая российская концепция войны, запущенная с октября, а именно – нанесение ударов по украинской энергосистеме – это одна из форм блицкрига (война, которая заканчивается быстро победой агрессора). Но россияне видят, что очередная их попытка сломить украинцев опять не приводить к ожидаемым ими результатам. Один мой товарищ, американский генерал, сказал, что Украина – это некая птица-феникс. Она переносит все удары, отряхивается – и отвечает, и идет дальше. По словам этого генерала, те задачи, которые решает сейчас Украины – уникальны в истории. И мы обязательно их решим".

Участившиеся атаки на гражданскую инфраструктуру – доказательство полной невозможности армии РФ противостоять ВСУ на поле боя

По мнению руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, после 9 месяцев широкомасштабного вторжения РФ в Украине стало очевидно, что все планы агрессора по фактически порабощению нашего государства, ликвидации независимой политики Киева, потерпели полное фиаско.

"То, что мы видим сейчас по отношению международного сообщества к путинской власти (презрение, как минимум), по желанию Кремля как можно быстрее сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных условий доказывает, что Россия за эти 9 месяцев потеряла столько, сколько многие страны не теряли за десятилетия. Участившиеся атаки на гражданскую инфраструктуру, на энергетические объекты Украины – доказательство полной невозможности армии РФ противостоять ВСУ на поле боя. Да, сегодня мы имеем тяжелые участи фронта, особенно на Донецком направлении, тот же Бахмут, та же Авдеевка. Но последние события, которые вынудили агрессора покинуть Харьковщину, Херсон, усиленно укрепляться во временно оккупированном Крыму, а также на территориях, захваченных с 24 февраля, демонстрируют успехи Украины в отражении агрессии", – подчеркивает Игорь Чаленко.

Именно поэтому, уверен он, РФ пошла на откровенно террористические методы принуждения к миру на своих условиях.

"Однако мы видим по общественному мнению в Украине, по соцсетям, что вместо негатива на нашу власть с подталкиваем ее к капитуляционным переговорам (на что надеялись в Москве, сделав ставку на ракетные террор), такие действия противника лишь усиливают в украинцах ненависть. Причем, ненависть не просто к кремлевскому режиму, но и к собственно россиянам, радующимся тому, как страдает наша страна, не протестующими против этой войны. И очевидно, что это будет иметь далеко идущие последствия в отношениях между нашими народами. На восстановление их понадобятся десятилетия, а то и больше", – считает эксперт.

При этом, отмечает он, ставка агрессора на массированные ракетные атаки по украинской энергоструктуре не сработала. Основная задача – покорение и принуждение к переговорам не достигается. Напротив, мы видим, что с каждым новым таким ударом украинцы становятся злее и стойче, а наши союзники принимают решения о предоставлении Украине всё большего количества ПВО, а также генераторов для поддержки энергоснабжения. Кроме того, речь идет о десятках млрд евро, которые партнеры в будущем готовы выделить на восстановление украинской энергосистемы.

"Всё, что делает РФ в этой войне – лишь глубже закапывает себя. Ее официально называют государством-террористом. Она это только подтверждает снова и снова. При этом три квартала подряд жизнь рядов россиян ухудшается, стремительно падают поступления в федеральный бюджет от продажи нефти. Нет ни одного сегодня элемента, который свидетельствовал бы о неком позитиве для РФ от этого безумного вторжения. "Вторая армия мира" оказалась мифом – и бита украинцами уже не раз. Вместо формирования некого многополярного мира, о чём периодически блеют рупоры Кремля, сам Путин и его приспешники, последний саммит G20 продемонстрировал, что говорить можно лишь о двуполярном мире. В котором договариваться будут США как оплот Западного мира – и Китай, пытающийся этом миру противостоять цивилизационно. А России места в этой конфигурации нет – разве что в качестве сырьевого придатка по бросовым ценам", – поясняет Игорь Чаленко.

По его словам, вместо того, чтоб достичь серьезны геополитических целей, достойного места в мире, крепкого экономического сотрудничества с ведущими державами, что было у РФ до фатального для нее вторжения в Украину, Путин всё проиграл. Как в военном плане, так и в экономическом, а также политическом.

"Уже понятно, что смена политического режима в РФ неминуема. И протащенные Путиным изменения в Конституцию, которые давали ему возможность править вплоть до 2036 года, теперь не помогут. Не править ему после 2024-го, когда в России намечены очередные выборы. Да и досидит ли он до 2024-го – еще вопрос. Более того – стоит вопрос о существовании РФ как таковой, – акцентирует эксперт. – Кремль допустил стратегическую ошибку, внеся в Конституцию не только украденные Крым, но и временно оккупированные территории Украины (четыре области, фактического контроля над которыми у россиян нет) как часть РФ. И теперь Россию можно считать государством с неопределенными границами. Со всеми вытекающими последствиями, а именно — статусом failed state (государство, которое не состоялась)".

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