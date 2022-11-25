У Зеленского назвали минимальное число оккупантов, которые погибают в Украине каждый день

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Кравцев Сергей
Даже с учетом того, что интенсивность боев уменьшается, россияне ежедневно теряют в войне против Украины убитыми и ранеными около 400-600 солдат. Во время активных боев вражеские потери вырастают до 1000 в день. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Советник главы Офиса президента уточнил, что речь идет о потерях врага в живой силе в виде безвозвратных и санитарных – убитыми и ранеными.
По его словам, на этом направлении не менее 50% от общей численности российской группировки составляют плохо обученные мобилизованные вояки. На них российское командование делает большие ставки, бросая их на самый "передок". Кадровые выведены на российскую и белорусскую территории. Эти российские части сейчас доукоплектовываются, проходят обучение, отдыхают. Вскоре Кремль снова бросит их на фронт. На 1-й и 2-й линиях в основном сейчас воюют мобилизованные.
Также Алексей Арестович отметил, что за Россию сейчас воюют наемники из частных военных компаний, и "частично мобилизированные".
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Также издание "Комментарии" сообщало – с первых недель полномасштабной войны в Украине ряд организаций документируют преступления военных России, в том числе и связанные с сексуальным насилием. Уже официально подтверждено более сотни сексуальных преступлений, совершенных россиянами, но реальное количество значительно больше. Как привлечь агрессора к ответственности за подобные преступления? Какие есть прецеденты? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
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