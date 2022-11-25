У Зеленского назвали минимальное число оккупантов, которые погибают в Украине каждый день

Даже с учетом того, что интенсивность боев уменьшается, россияне ежедневно теряют в войне против Украины убитыми и ранеными около 400-600 солдат. Во время активных боев вражеские потери вырастают до 1000 в день. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Когда активные боевые действия — бывает до тысячи в день убитых и раненых у российской армии. Когда не активные — до 600-400. Ниже 400 я вообще такого не помню", — рассказал Алексей Арестович.

Советник главы Офиса президента уточнил, что речь идет о потерях врага в живой силе в виде безвозвратных и санитарных – убитыми и ранеными.

"Много, в общем. Начинаются активные боевые действия, либо с их стороны, либо с нашей, резко полезло у них вверх. Мы стабильно кладем сейчас батальон. Это в основном на направлении Соледар — Бахмут. Там они все равно посылают волнами атаки, с соответствующим результатом", — отметил советник ОП.

По его словам, на этом направлении не менее 50% от общей численности российской группировки составляют плохо обученные мобилизованные вояки. На них российское командование делает большие ставки, бросая их на самый "передок". Кадровые выведены на российскую и белорусскую территории. Эти российские части сейчас доукоплектовываются, проходят обучение, отдыхают. Вскоре Кремль снова бросит их на фронт. На 1-й и 2-й линиях в основном сейчас воюют мобилизованные.

Также Алексей Арестович отметил, что за Россию сейчас воюют наемники из частных военных компаний, и "частично мобилизированные".

"Кадровых меньше. Мобики сейчас тянут основную нагрузку войны, плохо обученные... Уровень боевых действий упал. Но их просто много — они насытили фронт", — подытожил советник главы ОП.

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Также издание "Комментарии" сообщало – с первых недель полномасштабной войны в Украине ряд организаций документируют преступления военных России, в том числе и связанные с сексуальным насилием. Уже официально подтверждено более сотни сексуальных преступлений, совершенных россиянами, но реальное количество значительно больше. Как привлечь агрессора к ответственности за подобные преступления? Какие есть прецеденты? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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