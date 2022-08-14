В британской разведке раскрыли новую цель России на Донбассе

На прошлой неделе россияне пытались максимально оперативно перебрасывать подразделения со стороны Донбасса на южное направление. Но это не стало причиной для россиян прекратить штурм позиций ВСУ. Именно поэтому, в основном за счет оставшихся на Донбассе боевиков "ДНР" россияне пытались продвигаться к северу от Донецка. Как передает портал "Комментарии", об этом в обновленном отчете сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В британской разведке констатируют, что самые ожесточенные бои продолжаются недалеко от поселка Пески, который расположен совсем рядом с Донецким аэропортом. Говорить о том, что в этом направлении какая-то из сторон одержит победу, пока не приходится. Бои продолжаются. Начиная с 2014-го года эти позиции остаются неизменными, ведь район находится на передовой линии разграничения, которая пролегала еще раньше.

В Британии предполагают, что новой целью российских захватчиков станет взятие под контроль трассы M04, основного подхода к Донецку с западной Украины.

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