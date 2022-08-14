В британской разведке раскрыли новую цель России на Донбассе

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Кравцев Сергей
На прошлой неделе россияне пытались максимально оперативно перебрасывать подразделения со стороны Донбасса на южное направление. Но это не стало причиной для россиян прекратить штурм позиций ВСУ. Именно поэтому, в основном за счет оставшихся на Донбассе боевиков "ДНР" россияне пытались продвигаться к северу от Донецка. Как передает портал "Комментарии", об этом в обновленном отчете сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В британской разведке констатируют, что самые ожесточенные бои продолжаются недалеко от поселка Пески, который расположен совсем рядом с Донецким аэропортом. Говорить о том, что в этом направлении какая-то из сторон одержит победу, пока не приходится. Бои продолжаются. Начиная с 2014-го года эти позиции остаются неизменными, ведь район находится на передовой линии разграничения, которая пролегала еще раньше.
В Британии предполагают, что новой целью российских захватчиков станет взятие под контроль трассы M04, основного подхода к Донецку с западной Украины.
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