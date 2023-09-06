В Британии отреагировали на уничтожение танка Challenger 2 в Украине: пришлют ли замену

Российские войска действительно уничтожили один из боевых танков Challenger 2, который Британия передала Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Танк Challenger 2. Фото: из открытых источников

Министр обороны Британии Грант Шеппс подтвердил уничтожение танка Challenger 2 в Украине. Он отметил, что это могло произойти "в военной зоне".

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При этом Шеппс уточнил, что на сегодняшний день нет решения о том, чтобы поставить Украине новый танк взамен уничтоженного.

Отметим, вчера в сети начали активно распространять видео, на котором видно, как танк, похожий на Challenger 2, горит. Источники СМИ в оборонном ведомстве сообщали, что танк мог взорваться на мине, что повлекло за собой пожар в заднем топливном баке.

Читайте также на портале "Комментарии" — ООН и НАТО продолжают неприятно удивлять. Так, в ООН заявили, что "не имеют достаточно доказательств" для признания геноцида в Украине со стороны РФ. Ну, а страны НАТО продолжают тормозить поставки необходимых Украины вооружений (та же Германия – ракет Taurus, а США – ATACMS), а также упорно "не замечать", что российские дроны взрываются на их территории. Как делает Румыния, откровенно закрывая глаза на явные факты. Почему международные структуры и отдельные страны ведут себя подобным образом? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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