Когда закончится активное контрнаступление ВСУ – что может произойти с Путиным ближайшие 5 месяцев

Украина вошла в военную осень, продолжая контрнаступательные операции с акцентом на южном направлении. Вместе с тем военные эксперты считают, что с каждым днем времени продолжать свои атаки у ВСУ все меньше и меньше. Почему так? Есть ли вероятность, что война все-таки закончится в этом году? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Есть риск, который называется "зеленка"

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире общенационального телемарафона высказал мнение, что изменение погоды повлияет на контрнаступление ВСУ. Он отметил, что активные действия могут закончиться в середине ноября.

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По словам эксперта, после того, как опадет листва вести боевые действия без маскировки будет сложнее, как ВСУ, так и оккупационным войскам.

Нарожный также добавил, что не стоит забывать о затяжных дождях, понижении температуры и морозе. Все это стоит ожидать уже во второй половине осени.

"Кроме того, не забываем о таких факторах, как мороз, холод и так далее... Я думаю, что этот дедлайн – середина ноября, когда уже не будет возможности предпринимать активные наступательные действия нам", — поделился прогнозом Павел Нарожный.

В преддверии президентских выборов в РФ, которые состоятся в 2024 году, в России может произойти попытка устранения режима диктатора Путина

Глава Службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в интервью "УНИАН" высказал мнение, что в войне России против Украины может наступить неожиданный поворот. Она может закончиться не только военным путем. Если произойдет свержение режима Путина, военные действия могут прекратиться автоматически.

Валерий Кондратюк отметил, сейчас идут активные обсуждения внутри российских элит, часть из которых понимает, что Путин намерен воевать против Украины не только до последнего россиянина, но и до последнего цента.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины считает, что Путину могут просто не дать возможности дожить до президентских выборов, которые должны состоятся в РФ в 2024 году. Именно поэтому нужно внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в России в ближайшие 4-5 месяцев.

"Элиты заинтересованы в устранении Путина и в том, чтобы начать мирные переговоры с Западом и с Украиной", — поделился мнением Кондратюк.

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