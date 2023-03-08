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В больницах Луганской области оккупантам не хватает мест: что придумали россияне

На Луганщине оккупанты строят модульные больницы из-за большого количества раненых

сегодня, 10:30 comments1009
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Автор:

Кравцев Сергей

На оккупированной территории Луганской области российским оккупантам не хватает койко-мест в больницах. Они строят так называемые "модульные пункты скорой помощи". Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Луганскую ОВА.

В больницах Луганской области оккупантам не хватает мест: что придумали россияне

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Для раненых захватчиков уже не хватает койко-мест в больницах Луганской области. Потому что добавляется их каждый день... Специально для них возводят модульные станции скорой помощи, которые больше напоминают беседки, чем лечебные заведения", — говорится в сообщении.


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Кроме того, россияне уже выдумали, как компенсировать нехватку медицинских работников. Они решили этот вопрос организацией командировок врачебных бригад из разных территорий РФ.

"В нашем регионе им обещают повышенную зарплату, а вот на основном месте работы только сохранить должность — все путешествующие в безвозмездном отпуске", — говорится в сообщении.                                                                      

Стоит напомнить, ранее Сергей Гайдай рассказал, что задумал враг в Луганской области – почему решил на время отойти.

Читайте также на портале "Комментарии" — убить за "Слава Украине!": о чем говорит очередное военное преступление россиян – есть ли шанс, что когда-то россияне одумаются за свои преступления.

Также издание "Комментарии" сообщало — у России не хватает возможностей для получения оперативных результатов в случае захвата Бахмута – максимум это может быть для них лишь тактической победой, но дальнейшего продвижения в глубь Украины не произойдет. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA/9125
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