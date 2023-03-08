В больницах Луганской области оккупантам не хватает мест: что придумали россияне

На оккупированной территории Луганской области российским оккупантам не хватает койко-мест в больницах. Они строят так называемые "модульные пункты скорой помощи". Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Луганскую ОВА.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Для раненых захватчиков уже не хватает койко-мест в больницах Луганской области. Потому что добавляется их каждый день... Специально для них возводят модульные станции скорой помощи, которые больше напоминают беседки, чем лечебные заведения", — говорится в сообщении.

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Кроме того, россияне уже выдумали, как компенсировать нехватку медицинских работников. Они решили этот вопрос организацией командировок врачебных бригад из разных территорий РФ.

"В нашем регионе им обещают повышенную зарплату, а вот на основном месте работы только сохранить должность — все путешествующие в безвозмездном отпуске", — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, ранее Сергей Гайдай рассказал, что задумал враг в Луганской области – почему решил на время отойти.

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Также издание "Комментарии" сообщало — у России не хватает возможностей для получения оперативных результатов в случае захвата Бахмута – максимум это может быть для них лишь тактической победой, но дальнейшего продвижения в глубь Украины не произойдет. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).



