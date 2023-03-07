Гайдай рассказал, что задумал враг в Луганской области – почему решил отойти

По состоянию на 7 марта ситуация в Луганской области полностью контролируемая украинскими защитниками. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай у себя в Телеграмм, сейчас оккупационные войска отошли, чтобы пополнить резервы, после чего стоит ожидать новых рывком и наступлений.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Количество волн наступления и в направлении Белогоровки, и направление Кременная-Лиман, то сегодня более-менее пока ситуация стабильная. Нет такого нашествия огромного. Я так понимаю, что пока они оттянулись, чтобы снова в очередной раз пополнить свои резервы и снова пойдут в наступление", — рассказал глава Луганщины.

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По словам Сергея Гайдая, ситуация в Луганской области напряженная, поскольку оккупационные войска увеличили количество артиллерийских обстрелов. Кроме того, на Луганщине в последнее время значительно усилились атаки противника – оккупанты постоянно устраивают штурмы малыми группами.

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