Убить за "Слава Украине!": о чем говорит очередное военное преступление россиян

В сети опубликовано видео, на котором российские оккупанты расстреливают безоружного украинского военнопленного за его отказ снять украинский шеврон и слова "Слава Украине!". Оно вызывало массу возмущений, пополнив копилку военных преступлений россиян. Президент Украины пообещал, что наша страна отыщет и этих убийц, и всех, кто творил преступления в этой войне. Отыщет – и накажет. Оружием или юридически. Почему российская нация превратилась в "рашистов" — ослепленных ненавистью ко всем националистам? Можно ли это "вылечить"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Расстрел пленного воина ВСУ. Фото: из открытых источников

То, что российские захватчики сделали с безоружным украинским пленным должно стать сигналом для тех, кто ищет компромиссы с агрессором

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

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"Расстрел рашистами украинского пленного – не первое и, к сожалению, не последнее подобное преступление. Мы помним о кастрации украинского пленного "вагнеровцами" летом на Луганщине, о сожжении украинских пленных в Еленовке на Донетчине. Мы видим коллективного путина. Коллективный "путинизм". Я считаю, что человечество должно однажды увидеть фильм "Обыкновенный рашизм" по аналогии с документальной лентой "Обыкновенный фашизм" советского режиссера Михаила Рома. Мы имеем дело с человеконенавистнической идеологией, существующей на территории самой большой (географически) державы в мире. И это страшно. Потому что ее разделяют десятки миллионов человек. Поддержка россиянами войны в Украине остается достаточно высокой".

Потому, акцентирует эксперт, победой Украины в войне против России должно стать не только полное восстановление территориальной целостности нашей страны, не только получение компенсация и суд над военными преступниками страны-агрессора, но и раздел РФ на максимально возможное количество государственных образований.

"И территория, и история РФ это позволяют, – подчеркивает Евгений Магда. – Мы должны обезопасить себя и все другие страны от повторения российской агрессии. То, что российские захватчики сделали с безоружным украинским пленным должно стать очередным мощным сигналом для тех, кто говорит о каких-то принципах политики, о необходимость "действовать адекватно", "ответственно", имея ввиду поиск компромиссов с агрессором. Мы, действительно, должны действовать адекватно и ответственно. А именно – покарать агрессора и сделать подобную войну невозможной в будущем".

Все эти комплексы, навязанная ненависть, мифы об "укронацистах" выплеснулись в агрессию против нашей страны

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно поделилась таким комментарием:

"Это очередной чудовищный инцидент (и я тут согласна с нашим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой) в очередной раз подтверждает, что нынешняя война носит характер геноцида, непосредственной ненависти россиян к украинцам и Украине. Есть масса прецедентов зверств, начиная от Бучи и продолжая практически каждым деоккупированным населенным пунктом, когда становятся известны невероятно зверские преступления, совершенные захватчиками. Не просто убийства, а массовые, с истязанием, пытками, в том числе гражданского населения".

Безусловно, продолжает эксперт, все эти военные преступления должны стать предметом расследований представителями Международного уголовного суда (МУС). Кроме того, сейчас активно обсуждается возможность создания отдельного трибунала по российским военным преступлениям. С акцентом на то, что совершался именно геноцид.

"Эта война ведется со стороны РФ сочетанием относительно современных видов вооружения и каких-то древних, средневековых подходов, вне всяких правил. Российская власть ни во что не ставит собственных граждан, бросает их на позиции ВСУ, будто штрафбаты Второй мировой, просто как "пушечное мясо". И, понятно, Кремль совершенно не беспокоят жизни украинцев. Скорее даже – беспокоит, чтобы украинцев становилось всё меньше", – считает Олеся Яхно.

Она подчеркивает, что российская пропаганда годами взращивала в своем народе ненависть. Внушала, что во всех бедах самой РФ виноваты США, в целом "загнивающий Запад" и Украина.

"Все эти комплексы, навязанная ненависть, мифы об "укронацистах" выплеснулись в агрессию против нашей страны. Возможно, если бы в Кремле сидела другая власть, войны бы не было. Начали ее Путин и его ближайшее окружение. Но то, что сама реваншистская идеология, составляющая суть РФ, само желание уничтожать кого-то, завоевывать влияние на постсоветском пространстве не дипломатией, а убийствами, войнами, захватами имеется в подкорке подавляющей части россиян – тоже факт. Отсутствие у "глубинного народа" другого видения относительно того, что значит сильное государство в современном мире, привело к той самой слепой ненависти, в том числе, к Украине. И эта война демонстрирует, прежде всего, проблему самосознания РФ и российского народа, их самоощущения, самоидентификации. В итоге свои проблемы, свои комплексы, свои слабости – они пытаются проецировать на нас, обвиняя в том же нацизме, который расцвел в современной России буйным цветом", – резюмирует аналитик.

Для украинцев, и для мира такое видео – шок

Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей Александр Доний акцентирует, что видео с расстрелом украинского военнопленного является шокирующим для украинцев, и для мирового сообщества, зато для россиян оно выглядит "нормальным". И это, уверен он, свидетельствует о том, что россияне в своем психическом отклонении стали вне мировых норм.

"Для украинцев, и для мира такое видео – шок. Мир давно отработал нормы, согласно которым, во время войн нельзя не только расстреливать без суда военнопленных, а им следует предоставлять надлежащие условия для приличного содержания. Но россияне не признают мировые правила. Стоит отметить, что это видео – не скрытая камера, подпольно снятая украинцами для фиксации российских преступлений. Нет, этот садистский расстрел вызывающе снят самими россиянами, и самими россиянами выложен в электронную сеть. Более того, если для украинцев это видео является предметом справедливого возмущения садизмом врагов, то в российских соцсетях оно не вызывало никакого обсуждения, никакого возмущения несоблюдения мировых норм и Женевской Конвенции. То есть, россияне воспринимают такое поведение собственных солдат как норму. Это видео в очередной раз подтвердило, что мир имеет дело не только с психическим отклонением одного садиста-путина, возглавляющего российское государство, но и – с психическим отклонением целой российской нации", – уверен эксперт.

Почему для россиян агрессия, жестокость, садизм являются "нормой"? Следствие ли это усиленно работы пропагандистской машины Кремля после прихода путина к власти или корни этого античеловеческого феномена лежат глубже – в самой культуре русской нации и русского государства? Ответ на этот вопрос, по мнению Александра Дония, еще придется давать впоследствии. Но уже сейчас, отмечает он, понятно, что российская федерация нуждается в тотальной программе "денацификации".

"То есть, после победы Украины и мира над путинским режимом, в россии необходимо будет устраивать полноценную программу "дерусификации", в смысле – отказа от агрессивной составляющей так называемой "русской культуры", отказа от идеологии "русского мира", а с ним и пренебрежения к другим народам, человечеству и каждому индивидууму персонально. россию, – уверен эксперт, – следует лечить. Но для этого ее сперва следует победить".

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