Расстрел россиянами военнопленного: Украина пообещала возмездие

В сети опубликовано видео, на котором рашисты расстреливают безоружного украинского военнопленного за его отказ снять украинский шеврон и слова "Слава Украине". Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал видео, пообещав российским оккупантам возмездие за совершенное военное преступление.

Перший кадр з шокуючого відео

"Военные преступления культивируются на россии. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство попавшего в плен человека — еще один пример этого. А еще — это пример их национальной ничтожности и слабости, — написал Андрей Ермак. — За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее".

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Напомним, что правовой статус военнопленного определен Женевской конвенцией об обращении с военнопленными от 1949 года. Согласно статье 12 Конвенции, военнопленные находятся в руках враждебного государства, а не отдельных лиц или воинских частей, пленивших их. Независимо от ответственности, которую могут нести отдельные лица, держащее в плену государство отвечает за обращение с военнопленными.

Согласно Конвенции с военнопленными необходимо всегда обращаться гуманно. Любой незаконный акт или бездействие со стороны держащего в плену государства, которые вызывают смерть или создают серьезную угрозу здоровью военнопленного, находящегося под его охраной, запрещаются и будут рассматриваться как серьезное нарушение Конвенции. В частности, никакого военнопленного нельзя подвергать физическому увечью или медицинским или научным экспериментам какого-либо характера, которые не обоснованы потребностью в проведении медицинского, стоматологического или стационарного лечения военнопленного и не осуществляются в его интересах.

Во время проведения Нюрнбергского трибунала над нацистами после Второй мировой войны одним из предъявленных им обвинений было — убийства и жестокое обращение с военнопленными и военнослужащими стран, с которыми Германия находилась в состоянии войны, а также с лицами, находившимися в плавании в открытом море.

Тем временем стало известно, почему россияне спешат с наступлением, Зеленский собрал Ставку, чтобы обсудить ситуацию в Бахмуте. Также свое видение ситуации в этой крепости выразил американский генерал.