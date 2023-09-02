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В Бердянске мощный взрыв слышали во всех районах города: подробности

Оккупанты пока что на взрыв никак не отреагировали, но его слышали по всему городу

сегодня, 14:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Жители временно оккупированного Бердянска сообщают о мощном взрыве, который слышали по всему городу. Как передает портал "Комментарии", об этом в сети сообщает начальница Бердянской МВА Виктория Галицына.

В Бердянске мощный взрыв слышали во всех районах города: подробности

Бердянск. Фото: из открытых источников

"Бердянцы сообщают об очень мощном взрыве, который слышали в каждом уголке города. Информация уточняется. Ожидаем хорошие новости от Генерального штаба ВСУ", – отметила чиновница.


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Подробностей о том, слышали люди звук "прилета" или работы ПВО – не поступало.

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Источник: https://t.me/berdmisk/4429
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