В Бердянске мощный взрыв слышали во всех районах города: подробности

Жители временно оккупированного Бердянска сообщают о мощном взрыве, который слышали по всему городу. Как передает портал "Комментарии", об этом в сети сообщает начальница Бердянской МВА Виктория Галицына.

Бердянск. Фото: из открытых источников

"Бердянцы сообщают об очень мощном взрыве, который слышали в каждом уголке города. Информация уточняется. Ожидаем хорошие новости от Генерального штаба ВСУ", – отметила чиновница.

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Подробностей о том, слышали люди звук "прилета" или работы ПВО – не поступало.

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