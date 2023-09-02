Есть ли вариант, что начнутся переговоры: СМИ узнали о важном нюансе в российско-украинской войне

Западные союзники и сами украинцы возлагали большие надежды на контрнаступление, которое могло бы изменить баланс на поле боя, обнажить уязвимость России и смягчить Москву для прекращения боевых действий путем переговоров, которые продолжаются уже полтора года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, даже самые оптимистичные сторонники Украины не предсказывали, что Украина полностью вытеснит российских оккупантов из страны, и этот результат кажется все более отдаленным в свете скромных успехов контрнаступления на данный момент.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам этих чиновников и аналитиков, условия на поле боя поднимают вопрос о том, что можно сделать, даже если ни одна из сторон в данный момент не открыта для переговоров. Другие опасаются, что слишком открытый разговор может быть истолкован Москвой как ослабление решимости.

Но учитывая, что даже президент Байден говорит, что война, скорее всего, закончится переговорами, Сэмюэл Чарап, старший политолог корпорации RAND, считает, что в любой демократической стране должны быть серьезные дебаты о том, как этого добиться.

"Поскольку контрнаступление идет так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого большого количества оборудования и вселения надежд", — сказал Чарльз Купчан, профессор Джорджтаунского университета и бывший американский чиновник.

По его словам, Америка надеется, что контрнаступление сможет поставить под угрозу позиции России в Крыму, что поставит Украину в более сильную позицию на переговорах. Этого не произошло. "Поэтому политическая атмосфера ужесточилась, — сказал он, — и в целом все еще существует политическое табу на трезвый разговор о финале".

Если контрнаступление не будет успешным, сейчас самое время изучить альтернативы, сказал он. Вместо этого, предположил он, Столтенберг и другие просто удвоили лозунги вроде поддержки Украины "столько, сколько потребуется".

Конечно, переговоры требуют переговоров двух сторон, и сейчас ни президент России Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы ни о чем вести переговоры.

Читайте также на портале "Комментарии" — в огне войны и набирающем силу контрнаступлении на позиции оккупационных войск Украина попрощалась с летом и вошла в осень. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своими ожиданиями от осени-2023 в ракурсе российско-украинской войны.



