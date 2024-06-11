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В "Азове" отреагировали на знаковое решение США по их деятельности

США разрешили бригаде "Азов" использовать американское оружие в войне против России.

сегодня, 11:05
Автор:
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Slava Kot
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The Washington Post сообщили, что 12-я бригада специального назначения "Азов" прошла проверку и может использовать американское вооружение. Эту информацию подтвердили в посольстве США в Украине, а "Азов" отреагировал на получение разрешения использования помощи от США.

В "Азове" отреагировали на знаковое решение США по их деятельности

В "Азове" отреагировали за отмену ограничений США. Фото из открытых источников

Несколько лет назад в США наложили запрет на "Азов", указывая на "беспокойство в Вашингтоне относительно происхождения группы". Однако теперь это табу было снято, и 12-я бригада специального назначения "Азов" может использовать американское вооружение. В "Азове" считают, что изменение решения США произошло из-за успешной борьбы против российской пропаганды.

"Это стало результатом длительной и кропотливой работы, которую военнослужащие "Азова" систематически вели в плоскости борьбы с успешными результатами деятельности российской пропаганды. Ложь об "Азове", которую кремлевский режим годами распространял на Западе, сегодня потерпела сокрушительный удар", — говорится в заявлении "Азова".

Бригада спецназначения "Азов" выразила благодарность всем, кто принял участие в борьбе по преодолению этого запрета и победил российскую пропаганду.

"Получение западного оружия и подготовки от США не только повысят боеспособность "Азова", но, что самое главное, будут способствовать сохранению жизней и здоровья личного состава бригады. "Азов" становится еще более мощным, профессиональным и опасным для оккупантов", — добавили в "Азове".

Напомним, что российская пропаганда распространяла нарративы, что бригада "Азов" это якобы неонацистский батальон, состоящий из радикальных неонационалистов и неподконтрольный президенту Украины — ранее Порошенко, а теперь Зеленскому.

Батальон был создан в 2014 году для защиты от российской агрессии. С сентября 2014 года добровольческий батальон переформатировался в полк, а после полномасштабного вторжения он стал бригадой Национальной гвардии Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина мощно ударила по Крыму, где уничтожила три российских ЗРК.

Также "Комментарии" писали, что россияне создали заградительные отряды из кадыровцев, чтобы сдерживать русских солдат от бегства с фронта.



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