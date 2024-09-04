Увеличилось число погибших и раненых в результате удара по Полтаве

Число погибших и раненых в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве возросло. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Удар по Полтаве. Фото: из открытых источников

По информации спасателей, по состоянию на утро среды, 4 сентября, известно о 53 погибших. Кроме этого, пострадали 298 человек.

Спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов. По уточненным данным, под завалами может находиться еще до пяти человек, заявили в ГСЧС.

Работы по ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются.

Отметим, 3 сентября россияне ударили двумя ракетами, предварительно "Искандер-М", по учебному и медицинскому заведениям в Полтаве. Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за удара было частично разрушено одно из зданий Института связи.

Читайте также на портале "Комментарии" — две российские баллистические ракеты попали в военный институт и госпиталь в Полтаве, убив 51 и ранив 271 человека. Эта атака продемонстрировала нехватку систем противовоздушной обороны, что делает Украину уязвимой для российских ударов, а также недостатки украинской армии, которая не смогла лучше защитить учебный центр. Об этом пишет "The Wall Street Journal".

Издание отмечает, известие об ударе по институту вызвало гнев в Украине. В Сухопутных войсках Украины заявили о проведении расследования, "надлежащим ли образом осуществлялось управление учреждением в условиях постоянной ракетной угрозы со стороны противника".

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