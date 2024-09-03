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Кровавый удар по Полтаве: количество погибших и раненых растет

Число раненых и погибших в результате удара по Полтаве растет, сообщила Елена Зеленская

сегодня, 17:16
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Ткачик Олеся

Как сообщила в сетях Х первая леди Елена Зеленская, количество погибших из-за российского удара по Полтаве возросло до 47. При этом раненых в результате удара уже 206.

Кровавый удар по Полтаве: количество погибших и раненых растет

Ракетний удар по Полтаве

"Это потрясающая трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу. Россия забирает у нас самое ценное – жизнь. Никогда это не забудем", — заявила Зеленская.

При этом РБК-Украина со ссылкой на свои источники сообщила, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ракетному удару по учебному центру в городе Полтава во вторник, 3 сентября. Впрочем, пока неизвестно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский подтвердил трагедию в Полтаве. По его словам, по предварительной информации, речь идет о более чем 180 раненых и 40 погибших. Президент подчеркнул, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего. Вовлечены все необходимые службы в спасательную операцию. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами.

При этом, как сообщал портал "Комментарии", журналист Юрий Бутусов отметил , что о массовом собрании в Полтаве узнала вражеская агентура, и в сеть сразу кто-то выложил видео результатов удара с земли. "Этот человек, вероятно, работает на врага и контролирует результаты", — отметил Бутусов.

По его мнению, пока за пренебрежение мерами безопасности какой-то руководитель показательно не получит наказание — потерю звания и реальный тюремный срок за служебную халатность с тяжелыми последствиями, надеяться, что такие трагедии не повторятся, не приходится.




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Источник: https://x.com/zelenskaua/status/1830958282569031800?s=46&t=4wmqwhVOM9naZdo-cYGVgw
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