Удар по Полтаве проявил две большие проблемы Украины: о чем речь

Две российские баллистические ракеты попали в военный институт и госпиталь в Полтаве, убив 51 и ранив 271 человека. Эта атака продемонстрировала нехватку систем противовоздушной обороны, что делает Украину уязвимой для российских ударов, а также недостатки украинской армии, которая не смогла лучше защитить учебный центр. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Удар по Полтаве. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, известие об ударе по институту вызвало гнев в Украине. В Сухопутных войсках Украины заявили о проведении расследования, "надлежащим ли образом осуществлялось управление учреждением в условиях постоянной ракетной угрозы со стороны противника".

На других объектах будут ужесточены меры безопасности. В Минобороны объясняли, что интервал между тревогой и прилетом был столь коротким, что застал людей в момент эвакуации. Для атаки РФ использовала баллистические ракеты, которые могут перехватывать всего несколько систем ПВО в Украине.

Украинские официальные лица настаивают на том, чтобы США разрешили ВСУ наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием — по складам и аэропортам. Это может помочь взорвать способность России совершать мощные воздушные атаки. Однако Белый дом отказывается от шагов, которые Кремль может расценить как серьезную эскалацию.

Читайте на портале "Комментарии" — в центре внимания продолжает оставаться жестокий удар врага по Полтаве. О чем может свидетельствовать русский удар двумя баллистическими ракетами по Институту связи? Какие выводы следует сделать из трагедии в Полтаве? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

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