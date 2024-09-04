О чем свидетельствует российский удар по Полтаве: какие выводы следует сделать из трагедии

В центре внимания продолжает оставаться ожесточенный удар врага по Полтаве. О чем может свидетельствовать русский удар двумя баллистическими ракетами по Институту связи? Какие выводы следует сделать из трагедии в Полтаве? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удар по Полтаве. Фото: из открытых источников

Вновь пренебрегли мерами безопасности в плане организации жизнедеятельности

Военный эксперт Олег Жданов сказал в эфире телеканала "Киев24" заявил, что российский удар двумя баллистическими ракетами по Институту связи в Полтаве может свидетельствовать о пренебрежении мерами безопасности.

"Что касается Полтавы, действительно, это намек на то, что опять же, пренебрегли мерами безопасности в плане организации жизнедеятельности... Судя по тому, что намек идет на войска — значит, строили войска. Посмотрим, подождем. К сожалению, у нас очень мало систем противоракетной обороны, которые могли бы защищать хотя бы наши областные центры, где живет достаточно большое количество населения", — подчеркнул Жданов.

За то, что произошло в Полтаве, виновные должны быть наказаны

Полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью изданию "Фокус" отметил, что если попустительство продолжится дальше, расследование удара РФ по Полтаве "спустят на тормозах" и виновных не накажут, армия Украины будет обречена на большие потери личного состава.

"Во всех предыдущих подобных трагедиях выводов никто не сделал. Кого-то из военных руководителей наказали? Говорить о проведении построения и прилета по зданию с мобилизованными наверняка рано. Сначала стоит расследовать все обстоятельства произошедшего", — сказал он.

Эксперт задается вопросом, почему в Полтаве до сих пор не нашли мест, где должны прятаться курсанты и мобилизованные. Селезнев привел в пример Харьков, где детей отправили учиться в метро из-за постоянных ракетно-бомбовых ударов.

"На что идет расчет, когда военных открыто размещают в известных учебных корпусах?", – заявил он.

По его мнению, россияне перед нанесением удара провели разведку местности с использованием дронов.

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