О чем свидетельствует российский удар по Полтаве: какие выводы следует сделать из трагедии

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Кравцев Сергей
В центре внимания продолжает оставаться ожесточенный удар врага по Полтаве. О чем может свидетельствовать русский удар двумя баллистическими ракетами по Институту связи? Какие выводы следует сделать из трагедии в Полтаве? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Удар по Полтаве. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов сказал в эфире телеканала "Киев24" заявил, что российский удар двумя баллистическими ракетами по Институту связи в Полтаве может свидетельствовать о пренебрежении мерами безопасности.
Полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью изданию "Фокус" отметил, что если попустительство продолжится дальше, расследование удара РФ по Полтаве "спустят на тормозах" и виновных не накажут, армия Украины будет обречена на большие потери личного состава.
Эксперт задается вопросом, почему в Полтаве до сих пор не нашли мест, где должны прятаться курсанты и мобилизованные. Селезнев привел в пример Харьков, где детей отправили учиться в метро из-за постоянных ракетно-бомбовых ударов.
По его мнению, россияне перед нанесением удара провели разведку местности с использованием дронов.
Читайте на портале "Комментарии" — было построение во время взрыва или нет: что известно о трагедии в Полтаве.
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