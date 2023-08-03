Управление дронами и минная безопасность: к чему собираются готовить школьников в Украине и РФ

С нового учебного года в украинских школах в рамках урока "Защита Украины" будут изучать домедицинскую помощь, минную безопасность, управление дронами и ориентирование на местности. А в России школьников с 1 сентября начнут обучать основам боевого применения беспилотников. О чем говорят данные тенденции? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обучение школьников. Фото из открытых источников

Такие уроки – это своеобразное патриотическое воспитание, но многое зависит от того, чем их будут наполнять

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает следующим образом:

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"То, что у нас будут вводить указанные дисциплины в школах – идея хорошая. Некоторая основа медицины будет полезна, независимо от того, есть война или нет. Как и навыки ориентирования на местности. В эпоху навигаторов дети, молодежь вообще разучились находить дорогу. А так их этому поучат, что полезно и интересно. Что касается дронов – это хоть какое-то техническое образование. Понятно, что не все захотят водить беспилотники, но понимание сути процесса, умение худо-бедно разбираться в том, как устроен дрон, куда что вставить – нужный навык. Независимо от того, победим мы уже через пару дней или война затянется на годы".

Кроме того, продолжает эксперт, такие уроки – это своеобразное патриотическое воспитание. Но тут, акцентирует он, всё зависит от того, чем их будут наполнять. От конкретного преподавателя.

"Ведь некоторые, к сожалению, преподают так, что дети потом ненавидят, к примеру, историю или литературу всю жизнь. Суть патриотической части очень зависит именно от персоналии учителя, – подчеркивает Андрей Еременко. – Что касается обучения беспилотному делу юных россиян, применительно к ним можно сказать то же самое, что сказано выше. Но я надеюсь, что инженерные навыки, которые получат их школьники, учась управлять дронами, будут применять уже в мирной стране и для мирных задач".

В намерении Кремля обучать школьников основам боевого применения беспилотников просматривается некий подтекст дальновидного психологического влияния

Учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов Елена Рыхальская считает, что с точки зрения психологии такие уроки – большой плюс.

"Многие дети бояться происходящего. Не все родители могут им что-то пояснить, – отмечает она. – А, когда школьников переводят в восприятие дронов, оказания первой медицинской помощи, минной опасности – в плане того, что они могут как-то влиять на эти процессы, могут помочь, – появляется возможность через действие нивелировать собственную тревогу. Эта переработка отрицательной энергии, эмоции – через действие. То, что в психологии всегда считалось одним из самых эффективных способов. По принципу – раз я могу помочь кому-то, то я уже помог себе".

Что касается намерения учить российских школьников боевому применению дронов, тут, призналась Елена Рыхальская, не совсем ясен смысл такой педагогической ориентации.

"С одной стороны – зачем обучать детей, которые не могут опробовать свои навыки в действии? С другой – ничего в РФ просто так не делается. Значит, существует некий психологический подтекст для детей, – считает психолог. – Одно дело просто говорить – "Украина плохая". Это вербалика, она проходит эмоциональные фильтры, и далеко не всеми может быть воспринята. И совсем иное – пытаться изменить психику ребенка, когда она только формируется, через действие. И тут просматривается некий подтекст дальновидного психологического влияния на российских детей. Которые, когда вырастут и пойдут в армию, не будут анализировать свои действия (что сейчас еще присутствует), а станут просто управляемой массой. Готовой творить против Украины любое зло".

Украинцев следует готовить к защите страны уже со школьной скамьи

Эксперт Украинского института политики, педагог с многолетним стажем Николай Спиридонов к введению урока "Защита Украины" относится позитивно. Потому что это – необходимость, поясняет он. У Украины есть агрессивная соседка, у которой в разы больше населения. И украинские школьники должны получать основы военной подготовки. Это жизненная необходимость.

"Следует также усилить в школах преподавание такого предмета как "История Украины", усиливая уровень подготовки соответствующих учителей. Школьники должны иметь соответствующую идеологическую подготовку, основанную на исторических фактах", – считает эксперт.

Он обращает внимание, что после российской открытой агрессии против Украины мир в целом милитаризируется.

"И в Польше армию собираются удвоить. Во многих странах ЕС (и не только там) возвращают обязательную службу в армию, резко увеличивают военные бюджеты, – отмечает Николай Спиридонов. – Что касается Украины, то даже после нашей победы придется постоянно быть начеку. Россия с географической карты никуда не денется. А потому украинцев следует готовить к защите страны уже со школьной скамьи. По принципу "хочешь мира – готовься к войне". И нам, учитывая реалии, лучше быть всегда готовыми. Слишком дорого уже обошлась и обходится неготовность".

Что касается России — там давние традиции милитаризации среднего образования, подчеркивает эксперт. Тут РФ — абсолютная правопреемница СССР.

"Насколько будет эффективным подобное дроновое обучение в РФ — сказать сложно. Если в Украине точно есть серьезные специалисты по дронам, прошедшие обучение, в том числе, на Западе, то у РФ традиционно ставка больше на количество, чем на качество, – аргументирует Николай Спиридонов. – Надеюсь, что применение дронов и развитие этих технологий в Украине будет более эффективным, чем в стране-агрессоре".

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