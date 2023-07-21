В России школьников начнут обучать управлению боевыми дронами

В России школьников с 1 сентября начнут обучать основам боевого применения беспилотников. Обучение, как сообщают "Комментарии", будет проводиться в рамках курса начальной военной подготовки, заявил зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Дроны играют все большую роль в войне

По словам Шейкина, соответствующее предложение "было выработано в секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России".

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"Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения", — подчеркнул он. В ответе Минобороны РФ говорится, что в рамках программы предусмотрено "изучение видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника".

С одобрения министерства просвещения РФ "Программа одобрена Минпросвещения России и планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с сентября текущего года", — следует из документа.

В начале июня российские школы начали закупать учебные беспилотники и другое оборудование для обучения детей управлению дронами. На сайте Госзакупок удалось обнаружить заявки на закупку такого оборудования от школ из Санкт-Петербурга, Калининграда, Якутска и Южно-Сахалинска.



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