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Директор ЦРУ назвал слабые места России на войне

Глава ЦРУ пообещал украинским войскам помощь с разведданными

сегодня, 13:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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У украинской армии есть все возможности продвинуться в своем наступлении против России, потому что у армии страны-агрессора есть ряд серьезных недостатков, среди которых низкий моральный дух военных, плохие генеральские качества и беспорядок среди политического и военного руководства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, пишет "Bloomberg".

Директор ЦРУ назвал слабые места России на войне

Уильям Бернс. Фото из открытых источников

Бернс заявил, что Украина может рассчитывать, что ЦРУ поможет украинской армии и предоставит ей такие разведданные, которые помогут украинским защитникам достичь прогресса в войне.


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Директор ЦРУ подчеркнул, что в основе обороны РФ имеется ряд значительных структурных недостатков. К ним, в частности, относятся подавленный моральный дух оккупантов, неквалифицированные командиры и непонятные процессы в высших эшелонах власти.

Уильям Бернс также отметил, что мятеж главаря наемников "Вагнера" Евгения Пригожина в июне "разоблачил некоторые значительные недостатки в системе, которую построил Путин".

"Для многих россиян, которые смотрят это, которые привыкли к этому образу Путина как арбитра порядка, вопрос заключался в том, что у императора нет одежды, или по крайней мере почему он так долго одевается", − заявил Бернс.

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Также издание "Комментарии" сообщало – что скрывает Кремль за переброской вагнеровцев в Беларусь – о чем говорят заявления Пригожина.




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