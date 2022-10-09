Унижение Путина с Крымским мостом – чем еще запомнилась уходящая неделя

Позади еще одна непростая неделя для Украины, которая продолжает отбиваться от атак российского агрессора. Эксклюзивно для издания "Комментарии" эксперты рассказали о наиболее важных военно-политических итогах уходящей недели.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Психологически удар по Крымскому мосту – одному из самых защищенных объектов агрессора – это похлеще даже, чем контрнаступление будет

Политтехнолог Борис Тизенгаузен важнейшим событием уходящей недели называет удар по Крымскому мосту.

"Я его рассматриваю даже не столько с точки зрения нарушения логистических цепочек поставок вооружения, техники и живой силы для южной группировки российских войск, сколько с психологической точки зрения, – отмечает эксперт. – Психологически удар по Крымскому мосту – одному из самых защищенных объектов агрессора – это похлеще даже, чем контрнаступление будет. А вкупе с контрнаступлением — это вообще деморализует противника. Если мы примем во внимание, что на один из самых охраняемых объектов агрессора проникли диверсанты и осуществили подрыв, то возникает логичный вопрос – а как охраняются остальные объекты? Ядерные, к примеру, арсеналы".

По словам Бориса Тизенгаузена, у него есть ощущение, что удар по Крымскому мосту запустит необратимые процессы в российской военной верхушке.

"Там уже начали искать виноватых, – акцентирует он. – В явный конфликт входит несколько групп влияния. В том числе силовики, военные, спецслужбы, чэвэкашники. Раздрай внутри российского военно-политического руководства говорит о том, что там уже многие не верят в положительный для РФ исход войны. И начинают уничтожать друг друга. Для нас это огромный плюс".

Обстрел российскими террористическими войсками Запорожья, в результате чего погибли многие украинцы – новость, от которой остается боль и гнев

Кандидат политических наук, политэксперт Дмитрий Гаврилюк обращает внимание, что итоги уходящей недели для Украины в контексте российско-украинской войны насыщены не только эйфорией относительно "хлопков" на Крымском мосту. Были, по его словам, другие примечательные моменты.

Украинская сторона решительно отвергла эти упреки. И не исключила, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана РФ по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины", – отмечает эксперт. "Например, так называемый МИД так называемой страны – Беларуси вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории Беларуси

Он также обращает внимание на обстрел российскими террористическими войсками гражданской и жилищной инфраструктуры Запорожья, в результате чего погибли многие украинцы.

"Для меня это новость, от которой остается боль, печаль и гнев, а также желание точности украинской арте, которая обязана умножать на ноль жизнь личного состава российской армии и предавших Украину сепаратистов. Их жизнь на самом деле не имеет смысла для человеческой цивилизации. Поэтому ВСУ просто исправляет ошибку, которой является российская федерация", – считает Дмитрий Гаврилюк.

Важной новостью он называет то, что президент Украины очертил алгоритм возможных переговоров с Россией в будущем. Суть которого – точно не с Путиным.

Эксперт уверен, что это важный месседж Украины, основным адресатом которого является не Россия, а все европейские, азиатские и американские лоббисты сохранения "лица РФ и Путину ".

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