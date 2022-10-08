Крымский мост горит – украинцы в восторге: о чем говорит произошедшее

На Крымском мосту, фото частичного обрушения автомобильного участка которого и горящих цистерн на жд-части утром в субботу заполонили информационное пространство, якобы произошел подрыв грузового автомобиля. Такие данные приводят в Национальном антитеррористическом комитете рф. Как оцениваете происходящее? О чем это говорит? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Крымский мост. Фото: СБУ

Произошедшее свидетельствует о несоблюдении в рф правил безопасности в области грузовых перевозок

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос поясняет:

"Происходящее на Крымском мосту, по меньшей мере, свидетельствует о несоблюдении в рф правил безопасности в области грузовых перевозок".

Это, отмечает эксперт, также может быть результатом действия международных санкций.

"Перед началом масштабного вторжения рф в Украину, на российском рынке присутствовало много иностранных компаний-поставщиков транспортного оборудования, соответствующих систем безопасности. Сейчас значительная часть из них уже ушла из страны-агрессора, которая двигается в направлении общей технической деградации".

Возможно, продолжает Олег Белоколос, есть и другие причины, о которых мы впоследствии узнаем. В любом случае, заключает он, – это мощный удар по имиджу преступного путинского режима.

Украинцы ждут и дождутся победы над врагом, а Крымский мост символически потянет рф на дно

По мнению политтехнолога, эксперта Украинского центра общественного развития Юрия Подорожнего, какая бы ни была причина инцидента на Крымском мосту у этого события две составляющие – и обе приятные.

"Во-первых, вчера у путина был день рождения – и его следующий год начался с остановки работы Крымского моста. А во-вторых, украинцы радуются искренне, как дети. Почему проблемы с Крымским мостом символичны и важны? Потому что он – главный символ россии с момента ее основания. Именно это строение может россиянам заменить и герб, и флаг, и гимн. Ведь национальные символы отражают ключевые черты и характер народа, говорят о его прошлом и заглядывают в будущее. Крымский же мост, который будет разрушен в любых обстоятельствах, является таким символом. Он объединил в себе вороватость рф, коррупцию и агрессивность внешней политики, а еще является символом бессмысленности. И эта нелепость проявляется в разрушении россиянами экосистемы Азовского моря, в их неумении жить в мире со своими соседями", – поясняет Юрий Подорожний.

Конечно, продолжает он, ключевой историей на фоне других "косяков" Крымского моста является глобальная российская коррупция.

"Не хочу пересказывать все перипетии как, кто и за сколько строил это очередное российское "чудо света" лишь акцентируюсь на том, что коррупционное строение является поводом для гордости рядового россиянина, соответственно характеризующего эту нацию", – подчеркивает эксперт.

Причем, по его словам, гордятся россияне не тем, что данное строение помогают соединить территорию рф с оккупированным Крымом, а тем, что они "сделали хохлов".

Юрий Подорожний констатирует:

"Украинцы ждут и дождутся победы над врагом, а Крымский мост символически потянет рф на дно, прямо к Москве (речь как корабле, так и о городе). Единственное чего лично жду я, так это комментария секретаря СНБО Украины Данилова, который с едва заметной улыбкой будет рассказывать, что к инциденту на Крымском мосту Украина не имеет отношения. И действительно, разве мы могли бы взорвать грузовик прямо на мосту, если украинское общество ждет, когда ВСУ разрушит его ракетами, желательно под фото и видео фиксацию?".

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