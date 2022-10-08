Над крымским мостом черный дым: росСМИ подтвердили, что горит (ФОТО)

На железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на "советника главы Крыма"

Крымский мост. Фото: Телеграмм Риа-Мелитополь

Уточняется, что на мосту сильный пожар и на мост людей не пускают. Позже пропагандисты сообщили, что на мосту горит цистерна с топливом. Судоходные арки не повреждены и вскоре железнодорожное сообщение между Россией и аннексированным Крымом будет восстановлено.

В дорожном управлении "Тамань" сообщили "РИА Новости", что движение по мосту приостановлено.

В телеграм-канале "Риа-Мелитополь" опубликовали снимки моста, на котором виден огонь и столб дыма.

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