Над крымским мостом черный дым: росСМИ подтвердили, что горит (ФОТО)

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Кравцев Сергей
На железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на "советника главы Крыма"
Крымский мост. Фото: Телеграмм Риа-Мелитополь
Уточняется, что на мосту сильный пожар и на мост людей не пускают. Позже пропагандисты сообщили, что на мосту горит цистерна с топливом. Судоходные арки не повреждены и вскоре железнодорожное сообщение между Россией и аннексированным Крымом будет восстановлено.
В дорожном управлении "Тамань" сообщили "РИА Новости", что движение по мосту приостановлено.
В телеграм-канале "Риа-Мелитополь" опубликовали снимки моста, на котором виден огонь и столб дыма.
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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Республики Беларусь (РБ) Виктор Хренин заявил, что угрозы для белорусской территория якобы могут прийти с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины. И предупредил о готовности развернуть совместную с Россией группировку войск на фоне этих "угроз". Что можно сказать о действиях Беларуси в последнее время? Увеличился или снизился риск ее открытого вступления в войну против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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