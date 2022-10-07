Увеличилась ли угроза повторного вторжения с Беларуси – что сейчас происходит на границе

Министр обороны Республики Беларусь (РБ) Виктор Хренин заявил, что угрозы для белорусской территория якобы могут прийти с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины. И предупредил о готовности развернуть совместную с Россией группировку войск на фоне этих "угроз". Что можно сказать о действиях Беларуси в последнее время? Увеличился или снизился риск ее открытого вступления в войну против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

После окончания войны армия РФ не сможет Лукашенко помочь, если граждане пожелают задать белорусскому диктатору ряд вопросов

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов напоминает, что Беларусь с 24 февраля принимает непосредственное участие в широкомасштабной агрессии России против Украины.

"Очевидно, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко целиком и полностью находится под контролем Кремля. Поэтому участие вооруженных сил РБ в войне не произошло только по той причине, что против этого выступают более 90% белорусов. И попытка еще сильнее влезть в военную авантюру Путина угрожает стабильности режима Лукашенко – на этот раз армия может не только не придерживаться нейтралитета, но и поддержать массовые акции протеста", – поясняет эксперт.

Однако, продолжает он, даже имитация военной активности на территории Беларуси вынуждает ВСУ держать на северной границе резервы, которые очень нужны на востоке и юге. Кроме того, таким образом режим Лукашенко помогает Путину давить на страны НАТО, увеличивая напряжение на западных и северных границах РБ.

"Между тем, на стороне Украины воюют несколько батальонов, укомплектованных исключительно гражданами Беларуси. Значительная часть из них – участники протестов 2020 года, которые были вынуждены уехать из своей страны из-за репрессий. Не секрет, что Лукашенко панически боится возвращения этих вооруженных граждан – значительная часть учений посвящена именно обороне. Он понимает, что после окончания войны армия РФ не сможет ему помочь, если граждане пожелают задать белорусскому диктатору ряд вопросов. А это желание, без сомнения, будет у большинства граждан Беларуси", – прогнозирует Александр Леонов.

Белорусская карта будет использоваться Путиным для многовекторного давления – одновременно на несколько субъектов международного права

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев отмечает:

"На фоне прозвучавших заявлений, 6 октября, впервые с 28 августа, был нанесен ракетный удар по Украине с территории Беларуси. Самолет Ту-22 М3 стратегической авиации РФ из воздушного пространства Беларуси нанес удар ракетой X-22 по Шепетовскому району Хмельницкой области. То есть, можем говорить, что данные заявления со стороны МО РБ были подкреплены конкретными действиями со стороны российских военных".

Эксперт не исключает возможности дальнейшего использования РБ для разворачивания воинского контингента РФ, использования ими инфраструктуры белорусских вооруженных сил. Речь, в первую очередь, об аэродромах. Один из них – Зябривка – находится всего в 35 км от украинской территории.

"Есть также предположение, что иранские дроны, которые недавно нанесли удар по территории Белой Церкви, тоже были запущены с территории РБ", – говорит Дмитрий Снегирев.

По словам эксперта, подобная риторика Минобороны Беларуси дает РФ возможность военно-дипломатически давить не только на Украину (в моменте использования белорусской территории для атак, в том числе очередной попытки вторжения), но и – на страны НАТО (прибалтийские государства и Польшу).

"Такая угроза рассматривается членами Альянса достаточно серьезно. Оборонный бюджет Польши увеличен в несколько раз. Также принято решение о разворачивании дополнительного военного контингента НАТО на территории прибалтийских стран. Белорусская карта будет использоваться Путиным для многовекторого давления – одновременно на несколько субъектов международного права", – уверен Дмитрий Снегирев.

В то же время, отмечает он, информация ГУР МО Украины о разворачивании дополнительных воинских контингентов РФ на территории РБ пока не нашла подтверждение.

"По нашим данным, сейчас в Беларуси нет настолько серьезного воинского контингента россиян, что дало бы повод говорить о вероятности подготовки повторного вторжения с территории РБ. Однако, – подчеркивает эксперт, – нельзя отбрасывать возможность подобного сценария. А вот возможность вовлечение белорусской армии в гипотетическое вторжение я оцениваю, как минимальную. Есть четкая позиция самопровозглашенного президента Лукашенко, что вооруженные силы РБ не будут принимать непосредственного участия в военных действиях на территории Украины. И пока эта позиция остается неизменной. Более того – в последнее время отмечена дипломатическая активность представителей белорусской стороны в поиске контакта с представителями стран Запада, пытаясь уйти от полной зависимости от РФ".

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