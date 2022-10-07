Человек из ближайшего окружения Путина выразил президенту РФ недовольство войной, – WP

Из-за продолжающейся войны в Украине в близком окружении президента России Владимира Путина все чаще возникают разногласия. Так стало известно о недовольстве войной лица из близкого окружения российского президента Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post", ссылаясь на обновленную информацию разведки США в сочетании с мнениями российских официальных лиц.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что один из вхожих в близкий круг Путина выразил недовольство затянувшейся войной в Украине. Свои претензии чиновник озвучил лично Путину. Источники издания подчеркивают, что такие замечания члена близкого кружения Путина готовят о разногласиях в Кремле. Если такую информацию предоставили президенту США Байдену, то нужно понимать, что такие разногласия увеличиваются.

Представитель западной разведки рассказал, что с того времени, как Россия начала оккупировать украинские территории тревожные настроения в Кремле существенно выросли.

"Наши оценки свидетельствуют о том, что они вызваны недавними российскими потерями, неправильным направлением и значительными военными недостатками", – заявили в западной разведке.

По словам одного из людей, недовольство, которое выразил член ближайшего окружения Путина, касалось того, что инсайдер считает неверным управление военными действиями и то, как проходит военная операция.

Второй высокопоставленный западный чиновник сказал, что внутренняя напряженность соответствует тому, как военная кампания идет для россиян и какая атмосфера царит во властной верхушке Кремля.

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