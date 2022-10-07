Как не дать Путину нанести ядерный удар по Украине – в чем важность заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно исключить применение Россией ядерного оружия и применять превентивные удары, чтобы рф знала, что с ней будет в случае использования ядерного оружия, а не наоборот ждать ядерных ударов. После того, как РФ начала истерить по этому поводу, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров уточнил, что речь шла о санкциях, а не о "ядерном ударе". Как оцениваете заявление Зеленского и реакцию на него? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

На фоне угроз Кремля важна четкая позиция коллективного Запада

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко поясняет:

"Зеленский правильно говорит о необходимости превентивных действий в отношение того шантажа, которым занимается РФ. Напомню, что прошлой зимой, в ответ на глубокую обеспокоенность наших западных партнеров, которые рассказывали, что Россия готовится напасть на Украину, он предлагал не просто предупреждать и провоцировать панические настроения, а действовать превентивно. Ввести необходимый пакет санкций или хотя бы согласовать его – и донести до сведения РФ о возможных последствиях ее полномасштабной агрессии против Украины. Этого сделано не было. В итоге Путин решил, что у него развязаны руки, что он за три-четыре дня захватит если не всю Украину, то Киев. И что Запад не успеет оперативно отреагировать на происходящее. Но его планы поломали мужество украинцев – всего народа в целом, а также ВСУ, терробороны и властей в частности".

В нынешней ситуации, продолжает эксперт, угроза ядерного удара является достаточно высокой. Речь идет, уточняет он, если не о стратегическом, то о тактическом ударе (а то и нескольких).

"И в ответ на это надо выпускать не каких-то советников или бывших руководителей тех или иных ведомств с их предупреждениями и предостережениями. С прогнозами, что в ответ могут быть уничтожены российские войска на территории Украины, включая Черноморский флот РФ в Крыму. Куда важнее – четкая позиция коллективного Запада (США, Великобритании, Канады, ЕС, государств G7). Чтобы они ясно дали понять Путину – что будут делать в случае его попытки применить любой вид ядерного вооружения", – поясняет Игорь Петренко.

Так что, акцентирует он, позиция Зеленского – абсолютно правильная. Тем более, что Украина, напоминает эксперт, добровольно отказалась от ядерного оружия в ответ на гарантии безопасности.

"Можно много дискутировать о никчемности с точки зрения юридической силы Будапештского меморандума. Но это не умаляет тот факт, что наша страна сделала подобный шаг. В ответ один из гарантов нашей территориальной целостности и суверенитета их же и нарушил. А другие (прежде всего, США и Великобритания) его не остановили. И сейчас РФ на грани того, чтобы открыть ящик Пандоры. В данный момент имеется консенсус между всеми ядерными игроками, что это исключительно оружие сдерживания. И что его нельзя применять. Но если Россия применит – это может запустить цепную реакцию, поставив под угрозу весь мир", – уверен Игорь Петренко.

Именно поэтому, подчеркивает он, важно огласить четкий конкретный перечень того, что случится с РФ, если она применит ядерное вооружение.

"Возможно, это не будет влиять на Путина, умственное состояние которого давно вызывает вопросы. Но зато повлияет на его окружение, которое тоже участвует в процессе принятия решений. Или на тех, кто должен будет повернуть свой ключик или, условно говоря, нажать свою кнопку, отдать приказ, реализовать его, запуская ракеты. Такого рода четкие посылы станут определенным сдерживающим фактором для россиян. К этому и подталкивает партнеров Зеленский, акцентируя, что использования ядерного оружия против Украины станет общемировой проблемой. А потому важно этого не допустить", – резюмирует эксперт.

Необходимо переходить в целом от санкций как наказания за совершенные преступления – к санкциям как к инструменту сдерживания

По мнению главы платформы Единый координационный центр, политолога Олега Саакяна, реакцией на московских болотах, где стоит вой, на заявление Зеленского украинское общество, похоже, удовлетворено.

"Стало очевидно, что российское политическое и пропагандистское руководство было не готово к тому, что Украина может отвечать в жестком тоне, – отмечает эксперт. – На самом деле, речь, конечно, шла не о ядерных превентивных ударах по российской инфраструктуре, а о санкционном давлении, что было уточнено пресс-секретарем украинского президента".

Логика здесь в следующем, поясняет Олег Саакян. Санкции должны вводиться не постфактум, когда уже состоялось нарушение, а за сам факт шантажа. И за угрозы применения ядерного оружия, и за возможность подрыва Запорожской АЭС (чему российская пропаганда уделяет непропорционально много внимания), и другим преступлениям, которые анонсируются или совершаются РФ.

"То есть, необходимо переходить в целом от санкций как наказания за совершенные преступления – к санкциям как к инструменту сдерживания при анонсе Россией угрозы совершения того или иного действия", – уверен политолог.

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