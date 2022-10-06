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Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по РФ. В Москве отреагировали

В России уже заявляют о том, что президент Украины "призывает к ядерной войне".

сегодня, 21:03
Автор:

Затула Богдан
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов НАТО и другие страны пересмотреть свое отношение к превентивным ядерным ударам в случае попытки РФ применить на украинской территории тактическое ядерное оружие. Как сообщает издание "Комментарии", заявление прозвучало во время онлайн-общения главы государства в австралийском Институте Лоуи.

Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по РФ. В Москве отреагировали

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне, – ред.) знали, что с ними будет, если применят", – заявил Зеленский.

По мнению президента, превентивный удар по РФ следует нанести до того, как в Москве примут решение о применении ядерного оружия: "А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!".

На слова Зеленского уже отреагировали в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв президента Украины – "ни что иное, как призыв к началу мировой войны". Представитель Кремля также в очередной раз повторил фразу о том, что "США, Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева, и потому они должны нести ответственность за заявления Зеленского". По его мнению, на заявления украинского президента должны обратить внимание все мировые лидеры.

В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, заявили, что "Запад разжигает ядерную войну, неуравновешенный Зеленский превратился в монстра, его руками могут уничтожить планету".

Издание "Комментарии" ранее разбиралось в том, способен ли мир помешать президенту России Владимиру Путину применить в Украине ядерное оружие.



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