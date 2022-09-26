Мир на грани пропасти: есть ли еще шанс помешать Путину применить ядерное оружие в Украине

Западные союзники Украины продумывают планы реагирования на случай, если российский диктатор Владимир Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины. Кремлю непублично присылают предупреждения о возможных последствиях, сообщает Financial Times со ссылкой на пять анонимных осведомленных собеседников. А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан открыто заявил, что Штаты разъяснили Москве "катастрофические последствия", с которыми та может столкнуться, если решится на ядерный удар. Есть ли еще шанс избежать катастрофы? Достаточно ли для этого делает цивилизованный мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Если путинская Россия решится на применение ядерного оружия, она окажется беззащитна по отношению к другим ядерным державам

Директор Международного института политической философии, политический аналитик

Виктор Савинов поясняет:

"Международные стратегические и военные аналитические центры предполагают, что с учетом психологического состояния Путина, применение им ядерного оружия вполне возможно. Однако ядерный потенциал РФ, по оценкам тех же американских и британских экспертов, не настолько велик. И для того, чтобы уничтожить Украину, Путину придется потратить минимум половину ядерного потенциала России. Тогда лет на 30 малопригодной для жизни окажется площадь, сопоставимая с 10 чернобыльскими зонами, что примерно соответствует одной-двум областям Украины. Впрочем, радиоактивность при ядерных взрывах, с учетом российских носителей, будет держаться недолго, порядка пяти суток. В этом смысле взрыв ядерной бомбы менее опасен, чем взрыв реактора в Энергодаре на Запорожской АЭС".

Однако, продолжает эксперт, если путинская Россия решится на применение ядерного оружия, она окажется беззащитна по отношению к другим ядерным державам. Что даст возможность союзникам Украины нанести значительно более мощный ядерный удар по РФ.

"Но с учетом того, что Путин закусил удила, военные аналитики не исключают, что он решится применить ядерное вооружение. И ему, с учетом его психологического состояния, плевать на миллионы возможных жертв, а также на то, что сама РФ при таком раскладе на десятки лет станет непригодной для жизни", – констатирует Виктор Савинов.

Прецедент возможности ядерного удара по стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, перевернет всё в мире с ног на голову

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко признался, что сложно делать прогнозы, учитывая, что руководство РФ принимает решения не просто нерациональные, но и идущие во вред собственному государству и народу.

"Кроме того, – продолжает он, – всё чаще на полном серьезе обсуждается, что Путин является психически нездоровым. А потому можно ожидать любых решений. Традиционные прогнозы, основанные на логике, тут не действуют".

По мнению Михаила Дяденко, развязанный Кремлем ядерный шантаж – это вызов всему миру, существующему порядку вещей.

"И Китай, и Индия, и другие ядерные государства, безусловно, обеспокоены. Прецедент возможности ядерного удара по стране, которая не просто не обладает ядерным оружием, но и добровольно отказалась от него, перевернет всё в мире с ног на голову. Чтобы этого не допустить, я не исключаю, что США проведут (или уже провели) определенные консультации – и на российскую власть сейчас осуществляется давления даже со стороны относительно лояльных к ней Китая и Индии. Но реакцию Путина предсказать невозможно, – акцентирует эксперт. – Она, как я уже отмечал, иррациональная. Надеемся на лучшее. Мир в шаге от пропасти. Понимая это, важна сплоченность мировых лидеров в обуздании путинского режима и лишении его возможность нажать на ядерную кнопку".

Запад дал Путину достаточно времени, чтобы осознать поражение

Политолог Владимир Цыбулько подчеркивает, что речь идет не о катастрофе для Запада, а о катастрофе для России.

"Западу нет нужды спасать постпутинскую страну за свой счет. Западные лидеры понимают, что происходящее сейчас – это последняя из психических атак Путина, потерпевшего собственную катастрофу, и желающего спастись за счет ядерного шантажа", – поясняет эксперт.

По его мнению, Запад дал Путину достаточно времени, чтобы осознать поражение, а теперь уже никто не будет терпеть ни Путина во главе РФ, ни самой России в таком виде и с такой политической моделью.

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