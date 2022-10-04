Россия закончила оформление аннексии части Украины: что теперь предпримет Путин

В вечернем обращении 3 октября президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, рассказал о продолжении наступления ВСУ и подчеркнул, что никакое оглашения аннексии этого не остановит. При этом сегодня Совфед рф окончательно оформил аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Будет ли россия ставить новые ультиматумы? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Россия будет выставлять ультиматумы, бряцать ядерным оружием и продолжать террористически атаки на мирное население

Народный депутат Украины VIII созыва, представитель Сети защиты национальных интересов "АНТС" Наталья Веселова рассуждает так:

"россия, безусловно, продолжит ставить ультиматумы. При этом такое поспешное, откровенно фейковое оформление аннексии – жест отчаянья путина. Он видит, что теряет захваченные территории из-за ошибок в планировании, в том числе военным. И пытается показать некую иллюзию победы. В итоге, пока российские войска бегут, политики рф подписывают липовые документы о присоединении территорий, часть которых они даже не контролируют".

Эксперт уверена, что российские власти будет выжимать из ситуации максимум. Станут рассказывать, что Украина "бомбит русские земли", "геноцидит российское население". Будут применяться разные пропагандистские приемы. Но всё, подчеркивает Наталья Веселова, исключительно для внутреннего потребления.

"И Украине, и нашим западным партнерам понятно, что происходит. Аннексия незаконная, иллюзорна, – акцентирует эксперт. – Естественно, ВСУ продолжат выполнять поставленные цели по возвращению всех территорий и выходу на границы 1991 года. Уверена, что помощь со стороны международных партнеров будет только усиливаться. Потому что они видят – Украина может выполнить поставленные цели, если ее поддерживать на достаточном уровне. Мы воюем успешно сами, если у нас есть необходимая военно-техническая и финансовая помощь".

Понимая, что поигрывает, что вынужден отступать по всем фронтам, кремль будет действовать, как загнанная в угол крыса, прогнозирует Наталья Веселова. В том числе выставлять ультиматумы, бряцать ядерным оружием и продолжать террористически атаки на мирное население, на критическую инфраструктуру. Воюя не с армией, а с гражданским населением.

"Тем важнее нам окончательно добить путинскую россию на поле боя, – отмечает эксперт. – После чего совместно с международным сообществом демилитаризировать эту агрессивную страну. И, возможно, взять под международный контроль ее ядерное вооружение".

Путин будет пытаться додавить и Украину, и Запад в предстоящие месяцы, надеясь вынудить Киев к прекращению военных действий

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко обращает внимание, что ультиматумы и запугивания – это одна из главных особенностей политического стиля путина. Причем он начинает с риторического запугивания (угроз на словах или в предъявлении ультиматумов), а затем пытается запугивать и конкретными действиями.

"Большая война против Украины была, с одной стороны, способом подчинения Украины, а с другой стороны, средством запугивания Запада. Надеясь захватить Украину, путин стремился принудить НАТО отойти на рубежи 1997 года, чего он требовал в своем ультиматуме, выдвинутом в конце прошлого года, – поясняет эксперт. – Но в чём проблема для путина и потенциальная угроза для всего мира – чем сильнее путин поднимает ставки, тем меньше вариантов дальнейших действий у него остается".

В ближайшие месяцы, прогнозирует Владимир Фесенко, рф будет пытаться решить свои военные и политические проблемы в Украине путем массовой мобилизации россиян, увеличения численности своей армии в Украине.

"Вопреки наставлениям своего же военного классика Суворова – "воевать не числом, а умением", россия попытается задавить Украину превосходством в числе своих военных. Но пока получается плохо. Как и ожидалось, нынешняя российская военная система оказалась не готова к массовой мобилизации. Тем не менее, эта мобилизационная машина запущена, и она будет работать в ближайшие месяцы, пусть и с очень низким КПД, – рассказывает эксперт. – Также, возможно (если путину удастся окончательно нагнуть лукашенко), россия будет стремиться к открытию второго фронта против Украины с белорусского направления. Но Украина к этому готова. Как раз в эти дни возле белорусской границы показательно проводятся военные учения Вооруженных Сил Украины вместе с пограничниками и Нацгвардией".

В кремле также рассчитывают заморозить Европу в предстоящую зиму. Но европейцы, подчеркивает Владимир Фесенко, активно готовятся к зимнему сезону – уже почти заполнили свои подземные газовые хранилища, приняли необходимые меры для замены российского газа.

"Поэтому и на европейском направлении путина вряд ли ожидает успех, – считает политолог. – Но он будет пытаться додавить и Украину, и Запад в предстоящие месяцы, надеясь вынудить Киев к прекращению военных действий, к "перемирию" на своих условиях и с сохранением под контролем рф части оккупированных украинских земель. Но если к началу весны будущего года обнаружится, что путин своих целей не достиг, что тогда ему останется? И вот в это момент резко усилится риск демонстративного применения россией тактического ядерного оружия. Опять-таки, чтобы напугать Запад, на это раз возможностью "судного дня" и принудить Украину к капитуляции".

Это, предполагает Владимир Фесенко, может привести к новым потерям в войне (но не критичным, и не катастрофичным, эффект применения такого оружия будет ограниченным). Тем не менее, уверен эксперт, это не изменит хода войны, но сделает ее более ожесточенной и непримиримой.

"Однако это вплотную приблизит мир к глобальной ядерной войне, – подчеркивает Владимир Фесенко. – Именно по этой причине со стороны Запада, а возможно и Китая, будут предприняты действия, направленные на то, чтобы не допустить этого катастрофического сценария. А возможно и в самой россии к этому времени произойдут изменения, которые нейтрализуют риск катастрофы для самой рф".

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия планирует устроить демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины. Об этом пишет британская газета "The Times", со ссылкой на военные источники.





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