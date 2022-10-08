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В России отреагировали на пожар на Крымском мосту: доложили лично Путину

В России запускают паромную переправу - по Крымскому мосту передвижение невозможно

сегодня, 10:30
Автор:

Кравцев Сергей
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В России заявляют, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российский РБК.

В России отреагировали на пожар на Крымском мосту: доложили лично Путину

Крымский мост. Фото: из открытых источников

"Сегодня в 6.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", — сообщили в "Национальном антитеррористическом комитете".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путину уже доложили о ЧП на Крымском мосту. Кроме того, уже поставили в известность о произошедшем Мишустина, Хуснуллина, главу МЧС и Минтранса Куренкова и Савельева, а также руководителей силовых ведомств. Путин уже отдал приказ главе МЧС и Минтранса срочно выехать на место ЧП.

Вот только уже пошла нестыковка с официальной версией Кремля. Так называемый "глава парламента" Крыма Владимир Константинов заявил, что дорожное полотно якобы повредили "украинские вандалы".

Отметим, сегодня утром на Крымском мосту вспыхнул сильный пожар. После этого самопровозглашенные власти Крыма заявили, что придется экстренно запускать паромную переправу, потому как до восстановления моста перемещение по нем невозможно.

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Источник: https://www.rbc.ru/politics/08/10/2022/634111049a79479196a54622?from=newsfeed
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