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Уничтожен ангар с техникой: в Сети появились фото последствий мощного "курения" оккупантов в Новоалексеевке

В Новоалексеевке прогремели взрывы

сегодня, 16:45
Автор:

Денис
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Во временно оккупированной Новоалексеевке (Херсонская область) на позициях оккупанта прогремели взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

Уничтожен ангар с техникой: в Сети появились фото последствий мощного "курения" оккупантов в Новоалексеевке

Хлопок

Так, по данным СтратКома ВСУ, в оккупированной Новоалексеевке была уничтожена вражеская техника и боеприпасы. 

"Оккупанты продолжают тотальное пренебрежение мерами безопасности и курением в неустановленных местах. На этот раз в оккупированной Новоалексеевке Херсонской области тоже кто-то неудачно покурил Как следствие сгорели ангар и техника. На фото видны остатки сгоревших боеприпасов", — пишет СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ВСУ ударили еще по одному мосту в Херсонской области: в чем его важность. ВСУ продолжают наносить удары по логистическим путям оккупантов. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что Генерал Марченко рассказал, какие территории ВСУ смогут освободить до конца года. Украина ждет полного пакета западной помощи, чтобы начать контрнаступление. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировало том, что США через НАТО передают "привет" РФ: усилится ли теперь противостояние. Несмотря на нерешительность в некоторых своих действиях НАТО ни за что не допустит победу РФ в Украине. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что время пришло: есть ли уже условия для возвращения Крыма – о чем говорит заявление президента. Украина все отчётливее заявляет, что в этой полномасштабной войне Крым — также территория Украины, которая будет возвращена. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom/5088
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