Уничтожен ангар с техникой: в Сети появились фото последствий мощного "курения" оккупантов в Новоалексеевке

Во временно оккупированной Новоалексеевке (Херсонская область) на позициях оккупанта прогремели взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Хлопок

Так, по данным СтратКома ВСУ, в оккупированной Новоалексеевке была уничтожена вражеская техника и боеприпасы.

"Оккупанты продолжают тотальное пренебрежение мерами безопасности и курением в неустановленных местах. На этот раз в оккупированной Новоалексеевке Херсонской области тоже кто-то неудачно покурил Как следствие сгорели ангар и техника. На фото видны остатки сгоревших боеприпасов", — пишет СтратКом ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ВСУ ударили еще по одному мосту в Херсонской области: в чем его важность. ВСУ продолжают наносить удары по логистическим путям оккупантов. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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